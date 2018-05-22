生态文明建设的历史性贡献 | 评论员观察

习近平生态文明思想丰富和发展了对人类文明发展规律、自然规律、经济社会发展规律的认识，成为中国共产党人带给中国、带给世界的一个历史性贡献。

“还老百姓蓝天白云、繁星闪烁”“还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象”“让老百姓吃得放心、住得安心”“为老百姓留住鸟语花香田园风光”……日前，全国生态环境保护大会在北京召开，习近平总书记的深情宣示，勾勒出解决突出生态环境问题的重要目标。可以说，生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。

“在过去5年时间里，中国的生态环境朝着积极的方向变化。这一转变让人惊叹，其发生速度也是人类历史上最快的。”联合国官员的感叹，道出了党的十八大以来我国绿色发展取得的巨大成就。成就的背后，是我们党对生态文明建设理论认识的飞跃。理论只要彻底，就能说服人；理论一经掌握群众，也会变成物质力量。5年多来，以习近平同志为核心的党中央，深刻回答了为什么建设生态文明、建设什么样的生态文明、怎样建设生态文明的重大理论和实践问题。习近平生态文明思想丰富和发展了对人类文明发展规律、自然规律、经济社会发展规律的认识，成为中国共产党人带给中国、带给世界的一个历史性贡献。

这一历史性贡献，体现于绿水青山就是金山银山的重要发展理念，开辟了人与自然和谐发展的现代化建设新格局。中华民族向来尊重自然、热爱自然，人与自然的辩证关系，构成人类发展的永恒主题。然而，人类与工业文明相遇，传统工业化因其资源粗放利用、自然过度开发、疏于污染治理，造成生态环境破坏问题。无论是其他国家发生过的“世界八大公害事件”，还是中国存在的种种环境欠账问题，都引发了人们对传统工业化模式的深刻反省。最近几年，我们开展了一系列根本性、开创性、长远性工作，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。有国际研究人士指出，“中国推动绿色发展革命，其历史意义将不亚于工业革命”。这条生态优先、绿色发展的现代化新路，深刻影响着全球经济发展模式。

这一历史性贡献，体现于良好生态环境是最普惠民生福祉的宗旨精神，开启了生态惠民、生态利民、生态为民的生态文明新时代。过去重索取不重投入，重利用不重保护，无视自然、破坏自然，结果反而束缚了经济发展、民生改善。从“建设生态文明，关系人民福祉，关乎民族未来”的深谋远虑，到“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福”的辩证思考，习近平总书记反复强调，良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。发展以满足人民群众日益增长的优美生态环境需要为重要旨归，天蓝、地绿、水净的绿色财富将造福所有人。

这一历史性贡献，体现于山水林田湖草是生命共同体的系统思想，开创了全方位、全地域、全过程的生态治理新路径。过去，生态环境问题涉及部门多，权力交叉多，责任归属不清。“一块果皮垃圾，留在岸上归环卫部门管，一脚踢到河里归水务部门管”。九龙治水，最容易引起扯皮推诿、顾此失彼。经过5年的探索和总结，以这样的生态系统思想为导引，统筹生产、生活、生态三大空间，在深化改革中优化职能、系统治理、综合保护、统一修复，生态安全屏障因此得以牢筑。

环顾世界，很少有哪个政党像中国共产党这样，如此鲜明地把生态文明写入执政纲领，勇担千秋生态大计的时代责任；也很少有哪个国家像中国这样，如此务实地践行绿色发展和绿色生活理念，成为全球生态建设和环境治理的“举旗者”。生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。生态文明建设的中国实践，不仅将以美丽中国的生动画卷，为中华民族永续发展完成奠基，更会以生态文明建设的中国探索，为人类现代化进程提供新方案，为呵护人类共有的地球家园作出新贡献。