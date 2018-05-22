【新时代·幸福美丽新边疆】西藏阿里见闻：牦牛运输队带来边境小村巨变

来源：中国新闻网



【解说】岗莎村位于西藏阿里巴嘎乡，地处中国、印度和尼泊尔三国交界处。这里本是一个贫困的边境小村，近年来，凭借紧靠“神山圣湖”的特殊地理位置，人们成立牦牛运输队，从逐草而居到以旅游业为生，走上了全民致富之路。

【解说】岗莎村因坐落于“神山”冈仁波齐脚下，与“圣湖”玛旁雍错相伴而闻名。每年有数以万计的信徒和游客前来转神山、朝圣湖。由于这里海拔接近5000米，香客转山转湖十分辛苦，他们的行李和物品主要靠人背畜驮。当地捕捉到了这个商机，1996年岗莎村牦牛运输队成立。当地牧民群众开始用自己的牦牛和马匹来为转山者提供搬运服务。这为岗莎村村民的生活带来了变化。

【同期】西藏阿里地区巴嘎乡岗莎村党支部副书记 村委主任 久美多吉

每年的收入是每人1万元左右的收入。

(牦牛运输队成立之前)家里的车子什么都没有，家里生活条件也很差，现在有了牦牛运输公司之后，都建了新房子，每个家里都有大车小车，还有摩托车，还有有些是三台车子。

【解说】上午九点钟，岗莎村的天空湛蓝而透彻，远处冈仁波齐在巍峨的群山中显出耀眼而夺目的一抹白色。在倾泻下来的阳光中，岗莎村牦牛运输队的队员一边哼着歌，一边整理行装开始一天的工作。

【解说】从之前的农牧业，到如今牦牛背上的生意，队员悠扬的歌声让人感觉到这个边境小村日新月异的变化。

【解说】1981年岗莎村村民自发组织成立牦牛运输服务中心。1996年岗莎村村委会以全村88户群众入股的形式成立牦牛运输队。二十多年来，得益于国内外游客人数持续增长，岗莎村牦牛运输队已成为一个拥有两千两百多头牦牛的专业运输队。

【同期】西藏阿里地区巴嘎乡岗莎村党支部副书记 村委主任 久美多吉

每个国家的人数是越来越多的。英语培训班每年都有，而且我们都是用的小本子，手册，这里面有的是画的，有的是下面是藏语，英文，汉语都有。

【解说】进入牦牛运输队服务中心，记者看到，年轻的工作人员正在为游客提供咨询。久美多吉告诉记者，随着运输队规模的扩大，运输队团队开始吸纳更多年轻人才的加入。

【同期】西藏阿里地区巴嘎乡岗莎村党支部副书记 村委主任 久美多吉

今年开始都变成大学生和高中生的学生，他们参加进来，我们牦牛运输公司都网上可以订的。那个收钱都是二维码扫码，还有网上可以发订金。

【解说】岗莎村牦牛运输队的成立也带动了当地的旅游业。在牦牛运输队之外，村民们有了新的主意。

【同期】西藏阿里地区巴嘎乡岗莎村党支部副书记 村委主任 久美多吉

这边都有里面可以吃的，可以(住)宾馆的，可以卖药的，还有吸氧的。

【解说】在冈仁波齐的下山路上，远望岗莎村，村落让空旷的原野有了更多生活的气息。说到未来的愿景，久美多吉告诉记者，以后还要打造更为人性化的服务，走出一条绿色环保又可持续的致富路。