【新时代·幸福美丽新边疆】麦片、挂面、烘焙：西藏青稞新吃法 还能助力脱贫

来源：中国西藏网

中国西藏网讯 说到青稞，你可能会想到青藏高原农区成片成片的绿苗，也可能会想到藏族群众喜爱的糌粑，或者勾起对芬芳的青稞酒香的怀念。5月21日，当记者来到西藏昌都市经济开发区走访时，却发现很多新奇而又风味不凡的青稞产品。

图为昌都当地生产的青稞精加工产品。摄影：杨悦笙

据悉，青藏高原高寒干冷，病虫害少，植物耐寒耐旱，青稞的生长环境可谓得天独厚。在高原上被人类种植了数千年的青稞，有着广泛药用价值和营养价值，从中医的《本草纲目》到藏医的《晶珠本草》等传统医方名著都有青稞的记载，青稞的广泛种植也是青藏高原上人类得以繁衍、发展的重要条件。

图为青稞片加工流水线，青稞片的工艺、口感与麦片类似，但风味独特。摄影：杨悦笙

如今，在有"藏东明珠"之称的西藏昌都，青稞的生产也已经迈入"新时代"，据当地一家特色农产品开发公司介绍，为响应西藏自治区党委、政府对青稞产业化政策措施的号召，推进企业在产业精准扶贫工作中的积极作用，2015年该公司依托西南大学、重庆大学、第三军医大学雄厚的科技研发实力，在昌都市经济开发区投资建设10万吨青稞精深加工产业化工程项目，开展以青稞为代表的藏区特色农产品资源的种植、加工、销售全产业链开发。经过研究，开发出速溶青稞片、青稞米、青稞烘焙用粉、青稞挂面、冷面等系列产品，最大幅度保留了青稞"清肠、调节血糖、降低胆固醇、提高免疫力"的功效成分。目前该公司已经建立成都、重庆、太原、北京、上海、广州为主体的销售网络，产品辐射全国市场，2016年该公司获得了自营出口许可，产品成功进入香港、澳门等市场。

图为加工好的青稞片。摄影：杨悦笙

这个青稞加工项目给当地带来了实实在在的民生效益，据悉，项目实施达产每年可加工青稞100000吨，可带动原料产地基地农牧民增收约5500万元以上，带动种植基地30000户以上贫困户增收，可提供450多个就业岗位，解决建档立卡贫困户就业人数300人以上，通过产业链的带动，增强当地群众的"造血"脱贫能力。（中国西藏网 记者/杨悦笙）