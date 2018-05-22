城事|上海市工会第十四次代表大会开幕

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本报讯 上海市工会第十四次代表大会今天上午（5月22日）开幕。市委书记李强在开幕式上指出，新时代赋予工人阶级和广大劳动群众伟大而光荣的使命，广大职工群众要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在改革开放和社会主义现代化建设的火热实践中彰显本色、勇挑重担、勇立潮头，始终做坚持中国特色社会主义道路的柱石、建设社会主义现代化强国的骨干、引领时代发展的先锋，为推动上海各项事业新发展作出更大贡献。

中华全国总工会党组书记、副主席、书记处第一书记李玉赋，上海市领导应勇、董云虎、尹弘、廖国勋、吴靖平、周慧琳、诸葛宇杰、凌希、莫负春，刘晓云、张本才等出席大会。

李强代表市委、市人大常委会、市政府、市政协对大会召开表示热烈祝贺，向全市广大职工群众和工会工作者致以诚挚问候。他说，五年来，全市各级工会组织围绕中心、服务大局，做了大量卓有成效的工作。实践证明，上海工人阶级始终是推动经济社会发展的中坚力量，各级工会组织不愧为党和政府联系职工群众的桥梁和纽带。

李强指出，工人阶级是我们党最坚实最可靠的阶级基础，中国特色社会主义道路是引领工人阶级走向更加光明未来的必由之路。希望全市广大职工群众始终站稳工人阶级的鲜明立场，牢固树立中国特色社会主义理想信念，自觉把人生理想、家庭幸福融入国家富强、民族复兴的伟业之中，把个人梦与中国梦紧密联系在一起，把实现党和国家确立的发展目标变成每个人的自觉行动。

李强指出，今天的上海正处在转型发展的重要关口，全市广大职工群众要把推动高质量发展、建设现代化经济体系作为发挥作用的主战场，在构筑“四大优势”、打响“四大品牌”、推动改革开放再出发的生动实践中发挥主力军作用。要勤于学习、善于创新、甘于奉献，肯学肯干肯钻研，练就一身真本领，掌握一手好技术，真正成为符合发展要求、能挑时代重担的栋梁之才。要积极践行社会主义核心价值观，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，为上海建设卓越的全球城市汇聚强大正能量。

李强强调，各级工会组织要提高政治站位，坚持自觉接受党的领导的优良传统，带领广大职工群众坚定不移跟党走。要竭诚服务职工群众，精准对接多元利益诉求，让职工群众真正感受到工会是“职工之家”、工会干部是最可信赖的“娘家人”。要持续深化工会改革，坚持去“四化”、增“三性”，强基层、促创新、增能力。各级党委和政府要始终把工会工作摆在重要位置，为工会工作提供更多支持、创造更好条件。

李玉赋代表中华全国总工会对大会召开表示热烈祝贺。他说，上海是中国工人阶级和工人运动的重要发祥地。在中国共产党领导下，上海工人阶级为我国革命、建设和改革开放事业作出了突出贡献。希望上海工会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢牢把握工会工作正确政治方向；紧扣工人运动时代主题，组织动员广大职工在上海“五个中心”建设中展现新作为；切实履行维权服务主责主业，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感；持续推进工会改革创新，把工会组织建设得更加充满活力、更加坚强有力。

市人大常委会副主任、市总工会主席莫负春代表市总工会第十三届委员会作工作报告。团市委书记王宇代表人民团体向大会致贺词。