消费升级换挡，你的贡献有多大？

经济日报

近日，国家统计局发布的数据显示，4月份，我国社会消费品零售总额28542亿元，同比名义增长9.4%（扣除价格因素实际增长7.9%）。这一增速水平比上个月放缓0.7个百分点，比去年同期放缓1.3个百分点。

有关专家表示，在消费规模已经十分庞大的情况下，消费增速放缓符合经济发展的客观规律，也是中国经济进入新常态的客观表现。总的来看，消费依然是中国经济增长的“稳定器”，且消费升级态势将进一步加快。下一步，仍然要顺应居民需求新变化扩大消费，形成供给结构优化和总需求适度扩大的良性循环。

消费增速放缓符合规律

今年前4个月，社会消费品零售总额118817亿元，同比增长9.7%，比去年全年放缓0.5个百分点。其中，限额以上单位消费品零售额46137亿元，增长8.4%。

自2004年以来，我国社会消费品零售总额同比增速连续14年保持两位数增长。值得注意的是，社会消费品零售总额增速呈现出了明显的换挡特征。

“随着经济结构转型和人口结构的变化，消费增速必然会出现调整，这是符合经济发展客观规律的。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智说，从消费阶段看，过去是解决温饱的消费，很多消费产品从无到有，例如彩电、冰箱、汽车等，都经历过快速增长期。现在，我国已经进入消费升级阶段，大部分产品的拥有比率已经较高，过去消费增长快的领域增速自然会逐渐放缓，消费升级又需要一个相对较长的过程，因此整体消费增速放缓是正常现象。

“消费增速放缓是中国经济步入新常态的重要特征之一。”苏宁金融研究院宏观经济研究中心主任黄志龙认为，随着中国经济发展进入新常态，模仿型排浪式消费阶段基本结束，个性化、多样化消费渐成主流，这必然会影响消费增速。

黄志龙还指出，当前我国居民杠杆率相对较高，特别是过去几年由房地产市场加杠杆驱动居民负债攀升，对居民消费产生了一定的影响。此外，居民的收入分配差距依然巨大，也不利于扩大居民消费。

有关专家还表示，中国消费市场在世界上影响力会越来越大。不过，在市场规模已经比较大的情况下，中国消费要继续保持两位数增长的难度也会越来越大。

消费升级态势明显加快

4月份，按消费类型分，餐饮收入3024亿元，增长9.6%；商品零售25517亿元，增长9.4%。

在基本生活类商品较快增长的同时，部分消费升级类商品增速加快。4月份，限额以上单位通讯器材、文化办公用品（含计算机）类商品同比分别增长10.8%和18.3%，增速分别比上月加快9.2个和5.7个百分点；化妆品类也保持15%以上的快速增长。

国家统计局中国经济景气中心副主任潘建成此前表示，当前我国经济总量已经跃居世界第二，处于从中等收入向高收入国家迈进的阶段。在这个进程中，人们已经逐渐从满足温饱和物质富足向满足精神需要转变，客观上会带来消费行为的根本性转变。而且，消费升级的过程往往有很强的集聚效应，人们对新兴消费的需求往往是爆发式的，使得新兴消费从萌芽到活跃的时间周期大幅缩短。

近年来，随着我国居民消费从注重量的满足向追求质的提升、从有形物质商品向更多服务消费转变，通讯器材、汽车、居住相关商品、文化用品等品质升级类商品销售旺盛，大众餐饮、文化娱乐、休闲旅游、教育培训、医疗卫生、健康养生等服务性消费成为新的消费热点。

“消费升级类商品增速加快，说明消费增长的潜力依然十分巨大。”黄志龙分析说，当前随着供给侧结构性改革的持续推进，商品和服务的品质不断改善，促进了中高收入家庭的居民消费，提升了这类家庭的消费倾向；新兴业态和跨境电商的快速发展，为消费升级类商品提供了更加多元化、价格透明、性价比更高的商品来源。此外，“80后”“90后”逐渐成为品质消费、个性化消费、定制化消费的引领者，促进了商品类的消费升级。

在刘学智看来，消费升级加快是供需两方面共同作用的结果。从需求看，随着需求结构从过去温饱型向高品质提升，广大群众对消费升级的需求日益强烈。从供给看，随着经济结构逐渐转型，更优质的消费产品得以供应，特别是非物质形态的服务业发展较快，为消费升级提供了条件。

随着消费升级的持续推进，为经济的平稳发展提供了重要保障。多位经济学家指出，在消费升级中，许多新消费的快速成长将带动服务业的发展，并更好地对冲经济下行压力，保证经济平稳增长。

挖掘消费升级核心动力

近年来，消费已经成为经济增长的首要动力，消费驱动型发展模式已经初步形成。今年一季度，我国消费对经济增长的贡献率达到了77.8%。

恒丰银行研究院研究员王丽娟表示，当前我国经济发展已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济的驱动力正由出口、投资转向消费，消费对GDP的贡献率不断提升。近年来，我国积极扩大内需的效果正在显现，消费无论是占GDP的比重还是对GDP的贡献率都日渐提升，成为经济增长的主导力量。从未来走势看，消费能否平稳增长，将对宏观经济走势产生深远影响。

中央和地方都在积极采取措施释放消费潜力，以确保消费在推动经济发展中继续发挥基础性作用。国家统计局贸易外经司司长孟庆欣表示，在供给侧结构性改革持续推进和居民收入稳定增长的带动下，内需发展的活力和后劲将持续释放，新兴业态快速增长和新商业模式不断涌现，传统实体零售持续回暖，我国消费品市场有望继续保持较快增长。

刘学智表示，我国消费增长空间巨大，这为经济结构转型和经济增速保持中高速起到了非常重要的作用。当前，我国供需结构不平衡问题较为明显，社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。因此，要以消费需求转变为契机，以满足人民美好生活需要为目的，根据消费需求结构转变推动供给侧结构性改革，提振消费重点领域发展。

黄志龙建议，提振消费，一是要对居民和家庭减税降费，提高居民和家庭可支配收入；二是要完善社会保障体系，特别是养老体系，使更多的家庭敢于消费；三是要推动商品和服务的品质革命，使各种高性价比、高品质商品受到消费者青睐；四是要注重挖掘服务消费的潜力，把服务消费作为提振消费和消费升级的核心动力。

今年的《政府工作报告》提出，要积极扩大消费和促进有效投资，顺应居民需求新变化扩大消费，着眼调结构增加投资，形成供给结构优化和总需求适度扩大的良性循环。

记者了解到，今年以来，各地已经陆续出台了一系列扩大内需政策，旨在扩大进口和促进消费升级。有关部门也将以培育和壮大消费增长点为目标，出台旨在进一步扩大消费的一系列新政，并把扩大信息消费和推广高技术产品应用作为两大关键的政策发力点。

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编辑 / 渠丽华

来源 / 经济日报（记者 林火灿）