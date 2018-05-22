军报带你走进战壕军史馆：穿越时空的心灵对话

胜利的旌旗，浸透英雄的鲜血；光辉的战史，凝聚烈士的英魂。今天，光辉的战史正在一座座军史馆里被打开。

战史，只有不断被打开，才能更好地被传颂、续写，发挥其价值。我时常在思考，战史能否有多种打开方式，比如，不在“别处”间接打开，而是在“此处”直接打开？

当历史在别处时，那是久远而不相关的故事，只有当别处变为此处，历史才能成为昨天的故事，变得真实具体，与自己息息相关。常年行走在边防线上，让我真切感受到，其实军人的历史不在别处，就在我们脚下、眼前，触手可及。

经过战火洗礼的防空洞、掩体、坑道，甚至一草一木、一沙一石，都沾染过英雄的鲜血，凝聚着烈士的英魂。战史从此处打开，会更有感染力、生命力。

在云南边关，就有一座这样的战壕军史馆。

这座军史馆修建在战壕里。入口上方镌刻着的“前进指挥所”时刻在提醒人们，这里曾有无数将士浴血奋战；旁边的雷区警示牌已被风蚀，但警示牌上的骷髅头依然让人望而生畏。

位置未变、环境未变、空间未变，走进战壕军史馆，恍若回到昔日的战场，英雄的面貌依旧、青春犹在，英雄的精神不灭、历久弥坚。

这座军史馆在建造时，摒弃了以往固有的色彩搭配、材料选择、技术运用，而是通过一些硬朗的材质，如角钢、铁丝网等，最大限度恢复战壕原貌。虽无声光电、3D动画等效果，但那一张张发黄的照片、一件件破旧的军装、一块块锋利的弹片、一面面血染的战旗，还有生锈的地雷和炮弹……既见证着战争的残酷和英雄的悲壮，也真实还原了当年战争的氛围和场面，比任何高科技都震撼人心。

眼前的一切，让我心绪难平。尽管战火已熄灭多年，但这个处处透着硝烟味的战壕军史馆，却让人感到，战争仿佛就发生在昨天。

在这里，每一个场景都是历史的定格，无需人解说，只需通过眼看、鼻嗅、脚踩、手摸，就能零距离打开那段不能忘却的战史。

在这里，战史的生命，正在薪火相传、生生不息；战史的价值，正被不断挖掘，化为力量的源泉。

（本报记者 马飞）