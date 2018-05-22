系列解读③|保护知识产权 迎接新科技革命

习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表的主旨演讲中，强调加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。鼓励中外企业开展正常技术交流合作，保护在华外资企业合法知识产权。并同时希望外国政府也要加强对中国知识产权的保护。习近平主席的重要主旨演讲表明，在新科技革命的新时代，保护知识产权，无论对于中国，还是世界其他国家，比历史上任何时候都更为重要，更为迫切。这既是我国对外开放的需要，更是全球迎接新科技革命的需要。

保护知识产权就是保护创新，更能引领创新，驱动社会和科技的进步。历史的进程一再告诉我们，正是知识产权制度的产生与发展，推动了工业革命从蒸汽时代来到电力时代。今天，人类历史已经奔驰在新科技革命的数字化轨道之上，与时俱进的知识产权制度正在引领数字时代的新科技革命。今天的创新也正在为全球的经济增长做出前所未有的新贡献，创造着更新和更好的就业岗位。研究与事实也进一步揭示，知识产权制度对世界经济增长发挥着巨大的推动作用。在发达国家，知识产权对国民经济的贡献率高达40%，在我国也呈现出逐年提高的趋势，世界经济增长正在进入“资源驱动-资本驱动-技术驱动-知识产权驱动”的升级版。世界各国都在关注如何抓住新科技革命的机遇，营造良好的知识产权环境，以知识产权制度与经济、社会、创新发展深度融合的知识产权密集型产业为有效着力点，充分发挥知识产权制度对创新和经济发展的引领作用，进而建立起适应科技革命的新竞争优势。改革开放以来，我国低成本的人口红利已释放殆尽，高度依赖资源和投资驱动的传统经济发展模式也难以为继。我们必须刻不容缓转型发展，紧紧抓住新科技革命的机遇，以获取知识产权为导向，将创新作为经济增长的新动力，奋勇向前。

今天，我们比以往任何时候都更容易理解，知识产权是市场经济形态的创新，更是成功创新体系的关键，是创新的财富之魂。为此，我们应该不忘初心，还知识产权制度源于市场经济制度、服务于市场经济的本来面貌，用法治的手段强化知识产权保护，优化创新环境，用市场的规则铸造知识产权质量，积蓄竞争力量。

保护知识产权，意味着知识产权制度也要不断创新。起源于20世纪初，以电子计算机和生物工程为主要标志，爆发于21世纪，以互联网和工业智能为主要代表，基于数字化的新科技革命正在影响着人们从生产到消费的方方面面，来势凶猛。知识产权制度演进历史也表明，生机勃勃的新技术和变化无穷的市场关系总是会带来新问题、新挑战。寻求有利于促进创新的知识产权制度，始终是一个不老的话题。在当前数字化和全球化的背景下，这一议题更具有重要而紧迫的现实意义。新科技革命下的创新，周期越来越短，创新成果转化为现实生产力的时间也越来越短，新技术新产品的更新换代越来越快。如何顺应这一发展的新趋势，完善知识产权制度成为当务之急。创新不止，挑战不息。这既是科技革命的规律，也是知识产权制度必须应对的潮流。

世界正在迎来新的科技革命，全球化的步伐日益加速。我们也正在深入实施创新驱动发展和知识产权强国战略，持续推进大众创业、万众创新。我们还在力推“一带一路”倡议，开辟全球化的新途径。如何顺应新科技革命的浪潮，赋予知识产权制度时代的特征，嵌入中国方案和中国智慧，引领全球新的科技革命，已成为我们努力奋斗的新目标。