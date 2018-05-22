头条 | 改革开放40年，这40个“第一”彻底改变了中国！

女性之声

１９７８年，党的十一届三中全会，果断作出了党和国家工作中心转移到经济建设上来的战略抉择。 ▲ 十一届三中全会通过会议公报。 ４０年来，中国改革开放一路向前，既改变了中国，也改写了中国与世界的关系。４０年４０个“第一”，这些印记，哪些让你终生难忘？ 破 冰 前 行 中国改革从农村起步，向城市延伸。农民工进城、个体户、企业承包经营等新事物如雨后春笋不断涌现，对外开放、特区设立等重大举措不断推出……改革开放凝聚起最广大的共识，激发出亿万人的活力，神州大地万物复苏、生机勃发。 农村改革第一村 ▲ 拼版照片：上图为1978年冬，18位农民按下红手印的“大包干”契约（资料照片）；下图为1981年，部分“大包干”带头人在茅草屋农舍前合影（资料照片）。 ４０年前，发端于小岗村的“大包干”成为改革开放一声春雷，冲破思想桎梏，唤醒沉睡的大地…… 第一家合资企业 ▲ 北京航空食品公司厨师长、法国人孟培沙（左二）和助理厨师长、香港同胞邓耀全（右二）等在一起研究航空菜肴的配制（1986年5月摄）。 １９８０年４月１０日，中国第一家中外合资企业——北京航空食品有限公司被批准成立。 第一个经济特区 ▲ 建设中的深圳经济特区。新华社记者 潘家珉 摄 １９８０年８月２６日，全国人大常委会批准在深圳设立经济特区。４０年来，深圳从边陲渔村发展成为全球知名的金融科技创新之城。 第一条彩色电视机生产线 ▲ 这是试生产装配的彩色电视机在通过老化检验。新华社记者 李昌元 摄 我国第一条彩色电视机生产线１９８０年在国营天津无线电厂建成并投入试生产。 第一份个体工商业营业执照 １９８０年１２月１１日，卖纽扣的１９岁温州姑娘章华妹，如愿以偿地从温州市工商行政管理局领到了第一张“个体工商户营业执照”——工商证字第１０１０１号。 第一届春节联欢晚会 ▲ 收藏爱好者收藏的春晚磁带。 １９８３年的除夕，当人们围坐在一起享受团圆，等待新年来临之时，第一届春节联欢晚会正式开始。 第一只股票 ▲ 1988年春节前夕，上海真空电子、飞乐音响、爱使电子股份公司在中国工商银行上海信托投资公司静安证券部向全市3万多股东发放1987年的股息红利。新华社记者 张明 摄 １９８４年１１月１８日，上海飞乐音响公司成立，并向社会发行每股面值５０元的股票１万股。这是新中国成立以来第一次公开向社会发行的股票。 第一个专利申请号 ▲ 1985年4月1日，《中华人民共和国专利法》开始实施。当天上午8时，在北京的中国专利局受理处门前，已有数百人等候申请专利。新华社记者 巫加都 摄 原航空航天工业部207所工程师胡国华拿到中国第一个专利申请号，成为中国专利申请“第一人”。 新中国土地拍卖第一槌 ▲ 1987年12月1日下午，深圳房地产公司经理骆锦星（举11号牌者）以525万元的价格，获得市政府拍卖的一块住宅用地的使用权。新华社记者 程至善 摄（传真照片） １９８７年１２月１日下午，深圳市政府举行土地使用权公开拍卖活动，敲下新中国土地拍卖第一槌。 第一家肯德基餐厅 ▲ 1987年10月10日，肯德基餐厅正在试营业。 １９８７年１１月１２日，美国快餐公司肯德基在中国的第一家餐厅在北京前门繁华地带正式开业。 第一个高新技术产业开发试验区 １９８８年５月１０日，经国务院正式批准，我国第一个高新技术产业开发试验区——北京市新技术产业开发试验区成立。 第一条高速公路建成通车 ▲ 中国第一条高速公路。新华社记者 张刘仁 摄 １９８８年１０月３１日，中国第一条高速公路——沪嘉高速公路全线通车。截至２０１７年底，我国公路通车总里程４７７万公里，其中高速公路通车里程１３．６万公里，位列世界第一。 第一家证券交易所 ▲ 上海证券交易所成立大会会场。 中国第一家证券交易所——上海证券交易所于１９９０年１１月２６日宣告成立并于１２月中旬正式开业。１９９１年７月３日，深圳证券交易所也正式挂牌营业。 第一家互联网企业 这块广告牌所指的地方，正是中国第一家互联网接入服务商“瀛海威”。沉舟侧畔千帆过，在它身后涌现的一代代互联网企业真实地改变了中国。 截至２０１７年１２月，中国网民规模已达７．７２亿，其中手机网民规模达７．５３亿，占比９７．５％。２０１７年，中国网民人均周上网时长为２７小时。 大 国 崛 起 随着改革开放的不断推进，１３亿中国人民大踏步赶上了时代潮流，稳定走上了奔向富裕安康的广阔道路，中国特色社会主义充满蓬勃生机，为人类文明进步作出重大贡献的中华民族以前所未有的雄姿巍然屹立在世界东方。

第一笔电子商务 ▲ 2017年4月11日至13日，以“共享经济，连接未来”为主题的2017中国国际电子商务博览会在浙江省义乌市举行。 新华社记者 谭进 摄 １９９８年４月７日，中国电子商务第一单不期而至：北京海星凯卓计算机公司和陕西华星进出口公司利用中国商品交易中心电子商务系统进行了首单电子交易。如今网络购物已经成为很多中国人日常生活的一部分，２０１７年全国电子商务交易额达２９．１６万亿元，同比增长１１．７％。 第一颗导航定位卫星 ▲ 中国成功发射第一颗导航定位卫星 。新华社记者 查春明 摄 ２０００年１０月３１日凌晨，中国自行研制的第一颗导航定位卫星——“北斗导航试验卫星”在西昌卫星发射中心发射升空。

正式加入世界贸易组织

▲ 2001年11月11日，中国加入世贸组织签字仪式在卡塔尔首都多哈举行。新华社记者 王建华 摄 ２００１年１１月１０日，世界贸易组织第四届部长级会议在卡塔尔首都多哈以全体协商一致的方式，审议并通过了中国加入世界贸易组织的决定。中国加入世贸组织议定书于当年１２月１１日生效。 第一次载人航天飞行 ▲ 2003年10月16日6时23分，神舟五号载人飞船在内蒙古主着陆场成功着陆，返回舱完好无损。新华社记者 张领 摄 ２００３年１０月１５日９时，中国第一艘载人飞船神舟五号发射成功，中国首位航天员杨利伟成为浩瀚太空的第一位中国访客。 第一列动车组列车 ▲ 2018年2月1日凌晨，动车组停靠在武汉动车段的存车线上，准备进行检修和保温作业。新华社记者 肖艺九 摄 ２００７年１２月２２日，中国首列国产化时速３００公里“和谐号”动车组列车竣工下线。２０１７年６月２６日，具有完全自主知识产权、达到世界先进水平的中国标准动车组“复兴号”在京沪高铁两端的北京南站和上海虹桥站双向首发。到２０１７年底，中国铁路里程达到１２．７万公里，高铁里程２．５万公里，占世界高铁总量的６６．３％。

第一次举办奥运会

▲ 2008年8月8日晚，第29届北京奥运会开幕式在国家体育场举行。这是北京奥运会主火炬塔点燃后，焰火在国家体育场上空形成五环图案。 新华社记者 兰红光 摄 ２００８年８月，第二十九届奥林匹克运动会在北京举行。２０１８年２月２５日，平昌冬奥会闭幕式上，随着２０２２年冬奥会举办城市北京正式接过奥运会会旗，冬奥会正式进入“北京周期”。 第一次举办世博会 ▲ 2010年4月30日晚，中国2010年上海世博会开幕式大型灯光喷泉焰火表演在上海举行。新华社记者 程敏 摄 中国２０１０年上海世界博览会５月１日至１０月３１日举行。 第一艘航空母舰 ▲ 图为“辽宁舰”出海进行科研试验和海上训练（资料照片）。新华社记者 查春明 摄 中国第一艘航空母舰——“辽宁舰”２０１２年９月２５日上午１０时许于辽宁大连正式交接入列。 首次深潜超过7000米 ▲ 这是2012年6月1日拍摄的准备入水的“蛟龙号”载人深潜器。 新华社记者 张旭东 摄 ２０１２年６月２４日，中国“蛟龙号”载人潜水器在西太平洋的马里亚纳海沟试验海区创造了中国载人深潜最新记录，首次突破７０００米，最大下潜深度达７０２０米。 伟 大 复 兴 时序更替，梦想前行。 随着改革的深化，一些难度很大而又不能绕开的问题摆在了我们的面前。正如登顶前可能遭遇陡坡，离目标越近越要攻坚克难。 党的十八大以来，全面深化改革取得突破性进展，各领域四梁八柱性质的改革主体框架拔地而起，党和国家事业发生历史性变革。 ４０年众志成城，４０年砥砺奋进。 新时代中国改革开放的步伐不会停息！ 第一个自贸区 ▲ 上海自贸区的航拍照片（2017年3月9日摄）。新华社记者 丁汀 摄 ２０１３年９月２９日，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌成立，这是建立在中国大陆的第一个自由贸易试验区。 第三产业增加值比重首次超过第二产业 ▲ 2018年4月30日，游客在广西龙胜龙脊古壮寨观赏梯田美景。2018年“五一”假日，国内旅游收入871.6亿元，同比增长10.2%。新华社发（王滋创 摄） ２０１３年我国第三产业增加值比重首次超过第二产业，达到４６．１％。２０１５年，我国第三产业增加值比重为５０．５％，首次突破５０％。 第一笔沪港通交易 ▲ 这是在北京复兴门外大街一家证券公司营业部内的沪港通宣传海报（2014年11月17日摄）。新华社记者 李鑫 摄 ２０１４年１１月１７日，沪港通开通仪式在上海和香港交易所同时举行。伴随两个市场同时鸣锣开市，沪股通和港股通首单交易“花落”伊利股份和长江实业。 首届世界互联网大会 ▲ 2014年11月21日，为期3天的首届世界互联网大会在浙江乌镇落下帷幕。图为与会嘉宾参加闭幕式。新华社记者 鞠焕宗 摄 ２０１４年１１月１９日，首届世界互联网大会在浙江乌镇拉开帷幕。 首个全国“双创周” ▲ 2015年10月23日，观众在了解一款机载光电探测制导设备。新华社记者 金立旺 摄 ２０１５年１０月１９日至２３日，全国大众创业万众创新活动周在全国举行，主会场设置在北京中关村。 首个国家级大数据综合试验区 ▲ 这是2017年5月25日拍摄的贵州大数据综合试验区展示中心内的“时光隧道”。新华社记者 刘续 摄 ２０１６年３月２日，“国家大数据(贵州)综合试验区”正式揭牌，这是我国首个国家级大数据综合试验区。 首台全部使用国产处理器构建的超级计算机 ▲ 这是安装在国家超级计算无锡中心的“神威•太湖之光”超级计算机（2016年6月20日摄）。新华社记者 李响 摄 ２０１６年６月２０日，我国自主研制的第一台全部采用国产处理器构建的“神威•太湖之光”夺得世界超算冠军，成为全球运行速度最快的超级计算机。 首颗量子科学实验卫星 ▲ 2017年6月15日，在乌鲁木齐南山观测站，“墨子号”量子科学实验卫星过境，科研人员在做实验（合成照片）。新华社记者 金立旺 摄 ２０１６年８月１６日，我国成功将世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”发射升空。 首次在中国举办Ｇ２０峰会 ▲ 2016年8月25日，园艺工人在杭州市滨江区江南大道街头维护G20主题花坛。新华社记者 尹栋逊 摄 ２０１６年９月４日到５日，二十国集团（Ｇ２０）领导人第十一次峰会在浙江省杭州市举行。这是２００８年国际金融危机催生的Ｇ２０领导人峰会首次来到中国。 人民币第一次成为“储备货币” ▲ 2016年9月30日，在位于美国华盛顿的国际货币基金组织（IMF）总部，IMF总裁拉加德就人民币纳入SDR发表讲话。 ２０１６年１０月１日，人民币正式加入ＳＤＲ特别提款权，这意味着人民币第一次成为“储备货币”。 第一架国产大型客机 ▲ 2017年5月5日，中国首款国际主流水准的干线客机C919在上海浦东国际机场首飞。新华社记者 丁汀 摄 ２０１７年５月５日１４时许，我国首款国际主流水准的国产大型客机Ｃ９１９，在上海浦东国际机场首飞。 “一带一路”国际合作高峰论坛 ▲ 2017年5月14日，“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式在北京国家会议中心举行。新华社记者 张铎 摄 ２０１７年５月１４日至１５日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。 全国首家互联网法院 ▲ 这是刚挂牌的杭州互联网法院（2017年8月18日摄）。 新华社记者 翁忻旸 摄 ２０１７年８月１８日，全国首家互联网法院——杭州互联网法院正式成立。 第一批入驻雄安新区的企业 ▲ 2018年3月29日无人机拍摄的雄安市民服务中心。新华社记者 牟宇 摄 ２０１７年９月２８日，河北雄安新区管委会称，已有４８家企业首批获批入驻河北雄安新区。首批获批落户的４８家企业全部为高端、高新企业。随着《河北雄安新区规划纲要》正式公布，一个高质量发展的全国城市样板蓝图跃然呈现，一个现代化经济体系的新引擎即将启动。

首只体细胞克隆猴

▲ 克隆猴“中中”和“华华”在中科院神经科学研究所非人灵长类平台育婴室的恒温箱里得到精心照料（2018年1月22日摄）。新华社记者 金立旺 摄 用一把毫毛，变出千百个一模一样的猴子——《西游记》里的神话正在成为现实。世界上首只体细胞克隆猴“中中”于２０１７年１１月２７日诞生。 首部无人驾驶车辆道路测试管理法规 ▲ 2017年9月10日，在无锡举行的2017世界物联网博览会上，参观者在体验无人驾驶汽车。新华社记者 季春鹏 摄 ２０１７年１２月１９日，北京市交通委员会颁布了国内首部无人驾驶车辆道路测试的管理法规，率先填补了这方面的立法“空白”。 探索建设中国特色自由贸易港 ▲ 拼版照片：在三亚市鹿回头景区鸟瞰三亚市景今昔对比（上图为1991年2月新华社记者姜恩宇摄，下图为2018年4月4日新华社记者郭程摄）。 ２０１８年４月１４日，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》正式发布，支持海南全岛建设自由贸易试验区并探索建设自由贸易港。 经过长期努力特别是改革开放40年来不懈奋斗，中国特色社会主义进入了新时代。

▲ 2017年10月18日，中国共产党第十九次全国代表大会在北京人民大会堂隆重开幕。新华社记者 兰红光 摄

深化供给侧结构性改革”“加快建设创新型国家”“加快完善社会主义市场经济体制”“推动形成全面开放新格局”……党的十九大对全面深化改革作出总部署。今后，深化改革、扩大开放的领域将更广、举措将更多、力度将更大。 穿越革命和建设的洪流，激荡改革与开放的风云，按照“两个阶段”“两步走”的战略安排，中国这个有着５０００多年文明历史的东方大国，如今正朝着决胜全面建成小康社会、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的目标奋进。 ４０年岁月如歌，大事那么多，还有哪些能让你的记忆飘回从前？欢迎给我们留言。

来源：经济参考报 ID：jjckb-wx

编辑：袁梦佳

美编：李凌霄