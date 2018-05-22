【学习贯彻十九大】宇如聪：新时代 新气象 新思想 新作为

原创： 宇如聪 统战新语

党的十九大以不忘初心、牢记使命为主题，是一次具有里程碑意义的盛会。大会展现了中国特色社会主义事业的新气象新面貌，其标志性成果是确立了习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，为全国人民在党的领导下，决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国绘就了宏伟蓝图。

新时代展现新气象。作为无党派人士代表，我有幸列席了十九大开闭幕会，深深感受到这次盛会所展现出来的新面貌新风尚。一是代表来自方方面面，结构和分布合理，具有广泛代表性。二是会风会纪焕然一新，会场气氛严肃，台上台下的代表们都在认真听、仔细记，有由衷的掌声，更有深入的思考。三是充分展现了党的开放与自信，大会首次开设“党代表通道”，实现代表与媒体零距离交流，首次开通微信公众号，实现亿万人民与盛会同频共振，通过开放日活动、记者招待会、集体采访等多种途径，回应媒体和人民关切。四是全国各族各界干部群众纷纷以饱满的热情收看收听十九大开幕会直播，认真聆听习近平总书记所作的报告。

新时代确立新思想。十九大将习近平新时代中国特色社会主义思想写入中国共产党党章，确立为中国共产党的行动指南，这是人心所向。十九大报告对习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内涵和基本方略，分别以“八个明确”和“十四个坚持”加以概括，回答了新时代要怎样坚持和发展中国特色社会主义。“八个明确”是习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内涵、四梁八柱、核心要义。“十四个坚持”是坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，阐述了坚持和发展中国特色社会主义的目标、路径、方略、步骤等。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的继承性、创新性、时代性、系统性和完整性，有助于激发最为广泛的政治认同、思想认同和情感认同，有助于最大限度凝聚起推动中国发展进步的磅礴力量，也有助于学懂、弄通、落实十九大精神。

新时代须有新作为。清谈误国、实干兴邦，一分部署、九分落实。学习宣传贯彻十九大精神，关键还是要在“做实”上下功夫。我作为一名党外干部、气象工作专业人员，一要在思想上政治上行动上坚决拥护中国共产党的领导。党外干部同样要以身作则，认真学习、积极宣传、努力贯彻党的十九大精神。二要坚定走中国特色社会主义政治发展道路。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度为党外人士参政议政提供了广阔平台。党外干部往往是知识分子出身的专家，党对党外干部充分信任、悉心培养，既是对人才的尊重，也充分体现了社会主义民主的优越性。三要立足本职工作作贡献。增强使命责任和担当意识，为中国气象事业的发展埋头苦干，为提供人民满意的气象服务和更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要贡献绵薄之力。

中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。随着经济社会的发展和人民生活水平的提高，优质的气象服务也是人民日益增长的美好生活的需求。我国是世界上受气象灾害影响比较严重的国家。全面提升气象综合防灾减灾能力和应对气候变化能力，关乎粮食安全、生态文明建设、百姓生产生活，对国家安全、经济社会发展具有重要的基础性作用。作为分管气象科技、预报、气候变化等工作的副局长，我将认真落实十九大报告关于加快建设创新型国家的要求，提高气象科技创新发展水平，为实现报告提出的“成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者”的目标不懈努力。

一是瞄准世界科技前沿，努力实现世界科技发展成果最大可能地为我所用。 二是加强应用基础研究，努力提高以数值模式发展、应用、评估、改进为中心，以提高科学认知和创新科学方法为根本的科技创新能力。 三是深化气象科技管理体制改革，促进气象科技成果转化，努力建设一支以科技型人才为主体的气象队伍和高水平创新团队。为到2020年基本实现气象现代化、实现气象大国到气象强国的飞跃发展作出应有的贡献，确保以优质的气象服务满足人民的美好生活需要。

（作者系无党派人士，十三届全国政协常委、人口资源环境委员会委员，中国气象局副局长，网站首页图：新华社资料图片）

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