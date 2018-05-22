这些开出国门的火车，也是我们的“国家宝藏”

近年来
在海外铁道线上
奔跑着许多姓“中国”的火车
从亚非到欧美
从铁路机车、货车、动车组
到城轨车辆
从单纯产品输出
到产品、资本、技术全方位出海
中国铁路技术装备
已成为走向世界的亮丽名片
截至
2017年底
中国铁路装备出口
覆盖
六大洲
104个国家和地区
全面达到世界先进水平
能够适应各种复杂地理环境
火车跑得快
全靠车头带
快来看看
这些年开出国门的火车头
有没有你熟悉的吧
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1
新中国成立后拥有了自己的机车车辆工厂，1952年开始自制蒸汽机车，1958年开始自制内燃机车，1960年开始自制电力机车。
中国铁路内燃机车从20世纪70年代开始陆续批量出口，1970年起生产的东方红（DFH）援助型机车相继出口坦桑尼亚、越南、阿尔巴尼亚、巴基斯坦，总数163台，共分为5型。此后，东风系列内燃机车逐渐大批量出口，主要集中在窄轨和调车机车上。
2005
东风8B型大功率货运内燃机车
出口委内瑞拉、伊朗、几内亚等
20世纪90年代后期，我国干线机车出口量日益增大。据统计，1997年，仅铁道部大连机车厂（现中车大连机车车辆有限公司）就累计向尼日利亚、伊朗、坦桑尼亚和赞比亚出口26台机车。
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2
进入21世纪，我国铁路机车出口发展平稳有序，一个个新的大洲、新的国家、新的市场不断被开拓。2012年1月8日，中车资阳机车有限公司自主研制的6台采用交流传动技术的内燃机车在上海港装船发运，奔赴澳大利亚，实现了中国机车向发达国家出口“零”的突破。
2012
交流传动内燃机车
出口澳大利亚
首开中国机车向发达国家出口的先河
2014年3月，SDA2型内燃机车运抵澳大利亚，正式投入昆士兰州的煤炭运输中。该型机车为6轴2700千瓦，是中国为澳大利亚研制的世界功率最大的窄轨交流内燃机车。该车在2015年澳大利亚铁路工业展一经亮相，便获得了观展者的一致好评。
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3
我国电力机车出口较晚。1997年，由铁道部株洲电力机车厂（现中车株洲电力机车有限公司）生产的直流电力机车TM1出口到伊朗，这是中国电力机车首次走出国门。
1997
TMI型电力机车
出口伊朗
我国出口的第一台电力机车整车
2003年11月，中国首台出口交流传动电力机车胜利下线。这台机车是为乌兹别克斯坦国家铁路公司专门研制的新型6轴客货两用交流传动电力机车，采用了当时世界上最先进的牵引传动系统，综合技术指标接近或达到国际水平。
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4
2010年，中国与白俄罗斯铁路联盟签订中白货运1型电力机车销售合同，这是中国大功率电力机车装备首次出口欧洲，该车还成为我国第一款获得独联体国家技术标准认可的机车产品。
2012
中白货运1型电力机车
出口白俄罗斯
中国大功率电力机车首次出口欧洲
该机车运营表现优异，以稳定的性能、先进的动力总成，极大地提高了该国的铁路运输能力。白俄罗斯铁路机车部部长奥日金表示：“中国铁路机车能让我们的运输效能翻了一倍。”
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5
2014年，中国签下两笔南非机车大单，一个是价值超过20亿美元的电力机车大单，这是我国高端轨道交通装备整车的超大出口订单；一个是232台内燃机车订单。这两笔订单宣告中国铁路机车在海外市场取得了历史性突破。
2013
交流传动货运电力机车
出口南非
批量出口的电力机车，轴量轻、耗能小
2016年3月，中车株洲电力机车有限公司与塞尔维亚签订合同，中国电力机车首次进入塞尔维亚。这批电力机车按照欧洲标准制造，最高运营时速140公里，平直线路可牵引4500吨货物。2017年10月18日，这批机车正式上线运营，标志着“中国制造”电力机车正式服务于巴尔干半岛最繁忙的货运线路，为塞尔维亚能源供应提供高效的动力保障。
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6
目前我国各类整车及配件产品已经覆盖全球六大洲的104个国家和地区。
近几年，我国企业开始实施更高水平的国际化经营战略。中国中车相继在马来西亚、土耳其、南非等重点市场建立生产基地，实施本土化生产；先后成立了澳大利亚公司、美国公司、印度先锋公司等，带动海外市场的深入拓展和海外产业布局。
2018
DF8B型干线内燃机车
出口加蓬共和国
采用GPS远程监视、远程故障诊断系统
2018年5月11日，中车戚墅堰机车有限公司举行牙买加CDD5B2型机车发运仪式。该型机车以中国铁路的主力机型DF8B型机车为基础，优化了转向架结构，是一款量身定制的货运机车。这是中国机车首次开进牙买加。
改革开放以来
中国铁路机车发展步入快车道
目前已形成了一个
具备相当技术水平和规模的完整体系
曾几何时
中国铁路被戏称为“万国机车博物馆”
如今这个名词
已被赋予了全新的含义
2014年
中国铁路机车出口额约40亿美元
占全球市场份额的10%
中国机车车辆新造产品销售收入
2008年以来
连续多年位居世界第一
出口机型种类多
出口数量大
国际覆盖面广
产品越来越高端
可为客户“量身定制”
依托核心技术优势
中国机车在海外叫好又叫座
这些“走出去”的中国机车
正在各国铁道线上
有序高效地搬运着整个世界
为全球经济发展做出巨大贡献
强国雄心
逐梦海外
为新时代喝彩！
为中国铁路装备点赞！
文字：杨建光 蔡晶晶
图片：《人民铁道》报
编辑：蔡晶晶