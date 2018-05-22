这些开出国门的火车，也是我们的“国家宝藏”

进入21世纪，我国铁路机车出口发展平稳有序，一个个新的大洲、新的国家、新的市场不断被开拓。2012年1月8日，中车资阳机车有限公司自主研制的6台采用交流传动技术的内燃机车在上海港装船发运，奔赴澳大利亚，实现了中国机车向发达国家出口“零”的突破。