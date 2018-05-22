应激发中小学生崇尚英雄的励志情结

来源：荔枝网

特约评论员/谢晓刚

教育部办公厅日前印发了《关于在中小学校开展“崇尚英雄精忠报国”主题班会活动的通知》。教育部要求各地各中小学开展一次以“崇尚英雄精忠报国”为主题的班会活动。本次主题班会要集中在5月21日至27日，以班级为单位组织召开。（5月21日中国网）

“一个有希望的民族不能没有英雄，一个有前途的国家不能没有先锋。”习近平总书记曾在多个场合表达对英雄的崇敬之情。事实上，中华民族从古至今都是一个英雄辈出的民族，无数的英雄志士为了国家安全和民族尊严，同国内外敌人进行了长期的感天动地、气壮山河的浴血奋战，殊死搏斗，才赢得了国家独立，民族解放、人民幸福。这些事迹被史书、诗歌、小说、传说、歌谣时代相传。

英雄是一个民族的精神脊梁，一个社会的价值标杆和魂魄。但曾几何时，随着战火散去和时代更替，“英雄”的光环似乎变得有些暗淡，甚至成为被个别人戏弄讥讽的谈资。尤其是在价值观尚未定型、品格亟待培育的青少年群体中，对“英雄”的认知似乎只存在于父辈的记忆及影视剧和教科书当中。

实际上，在我国各个革命阶段的英雄烈士，才是最值得孩子们铭记的真英雄。他们经历了枪林弹雨的考验，他们为人民、为国家抛头颅、洒热血，铭记与崇尚这样的英雄，才能培养与激发孩子们的民族血性、爱国情怀，树立远大的理想，将英雄精神发扬光大。

因此，教育部要求在中小学生中组织开展这样一场主题班会，无疑是十分及时和必要的，符合中小学生的成长规律和教育需要，对提升中小学生的爱国意识和文明素养，提升他们对英雄和英雄精神的认识，引导他们树立正确的人生观、世界观和价值观，促进他们健康成长，都有较大的积极意义。此举为培育和激发中小学生的英雄情怀提供了一个良好契机。

通过“崇尚英雄精忠报国”主题班会活动，让中小学生明白，在血雨腥风的战争年代，英雄是战场上的勇士，浴血奋战就是精忠报国；在和平年代，英雄是岗位上的楷模，兢兢业业就是精忠报国。精忠报国，要的就是一腔赤胆忠诚。

从而培养中小学生在挫折和失败面前敢于直视和担当的品质，在危险和邪恶面前敢于应对、不妥协的精神。更要让他们懂得崇尚英雄，就必须从爱护校园、守护文明，做一名好学生，做一名好公民开始，从努力学习、立下报效祖国的志向开始。

当然，矫正中小学生的价值取向，激发他们崇尚英雄精忠报国的励志情结，不能完全指望一场主题班会，这仅仅是一个颇具意义的契机与开端。正如教育部所要求，各地可根据当地实际，结合本次班会主题，组织开展形式多样的专题教育活动，将崇尚英雄、精忠报国融入学校日常德育工作。同时，我们也应该清醒地意识到，价值观引领并非朝夕之功，除了学校、家庭的引导、教育外，更有赖于社会大环境的熏染。教育孩子，我们每个社会人都责无旁贷。（谢晓刚）