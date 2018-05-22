这两个小细节，拼出一个更完整的中美谈判成果！

原创 侠客岛

外交无小事。一个动作，一句话语，一个眼神，这些看似微小的细节，有时都有着丰富的内涵，传递出意味深长的信号。

中美华盛顿磋商过去已有几天，但美方最近释放的两个小细节，感觉拼出了一个更完整的中美谈判成果。

比如，外界最关心的，是中美贸易战会不会停火。但出乎很多人意料，此次磋商后发表的中美联合声明，却偏偏就没有提到这一点。

这显然有某种考虑。

但很有意思的是，这份声明发布后，刘鹤副总理在接受媒体采访时明确说，此次中美经贸磋商的最大成果，是双方达成共识，不打贸易战，并停止互相加征关税。

请注意，这是最大成果。

随后，美国财长姆努钦在接受福克斯电视台（FOX）采访时也很肯定地表示，美中经贸磋商取得了很有意义的进展，两国就框架问题达成协议，同意停打贸易战。

似乎是有默契的，这两位谈判领衔人物，都以类似口径，回答了人们最关心的问题。

由此，贸易战停火，板上钉钉。

还有外界很关心的中兴事件。在此次华盛顿磋商前，美国总统特朗普在推特上明确表示：

我和中国领导人正在为中国大型电话公司中兴通讯提供一种快速恢复业务的途径。（因中兴事件）中国有太多的工作岗位流失，我已告知商务部要尽快完成这项工作。

这在美国还引起不小非议，一些政敌一度指责特朗普太过软弱。在这次的中美联合声明中，也没有任何文字提及中兴事件。

但也很有意思的是，刚刚，美国《华尔街日报》援引知情人士的话称，中美两国就解决中兴问题的大致路径，已经达成一致。一旦达成协议，特朗普政府将解除对中兴向美国企业采购产品的禁令。

而且，同一天，美国财长姆努钦在接受美国媒体采访时，也明确表示，美方对中兴采取的措施，并不是要“把该公司赶出这个行业”。

由此，中兴问题露出了曙光。

这两个小细节，都没出现在中美联合声明中，但应该都构成了这一轮中美谈判的重要成果。在牛弹琴（bullpiano）看来，三个很有意思的观察点吧：

1、这是一次特殊的谈判，成果特殊，表达也特殊。

用一位知情者的话说，这是一场苦战。围绕着最终的联合声明，双方肯定都是绞尽脑汁。但有些成果，可能基于种种考虑，没有纳入最终的声明中，而是以官员接受采访，或者媒体引述消息人士的报道，呈现在世人面前。但这何尝不是一种谈判的智慧？

2、谈判是妥协的艺术，绝对不是一方的让步。

没有双方的各退一步，就不可能有这一纸联合声明。当然，对这个声明，一些人或许有些疑虑，比如，有个别朋友就认为，是不是中国让步太多，不然怎么多是中国买买买？但美方刚刚释放的这两个小细节，也让人看到了一个更全面的谈判成果，中方谈判者其实坚守住了原则，但又保持了灵活性。

3、这应该是一种双赢，双方都取得了自己想要的东西。

我们也注意到，在美国，也有政客抨击特朗普太过软弱，中国人则太过狡猾，拒绝了减赤2000亿的美方要价。这种批评就有点唯恐天下不乱了。理性地看，这次谈判成果，应该是最好的结局了，是一种双赢；双方都拿到了各自想要的东西，其实没有输家。中国虽然买买买，但买的也都是我们想要的东西。

当然，博弈还在继续，美方团队也释放出了一些相互矛盾的信息。也只能说是看似矛盾，实际更可能是暗藏玄机。这或许也是美方的某种策略，还在尽可能谋取利益的最大化。对中国来说，新的考验又开始了，千万大意不得啊！

文/牛弹琴