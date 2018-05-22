来源：新华网

新华社南京５月２２日电 题：逾千缉私警清晨出击 打击“洋垃圾”再度升级

新华社记者刘红霞、潘晔

１７个省份、２５个直属海关、出警１２９１人……一场声势浩大的打击“洋垃圾”走私集中行动，２２日清晨在多地同步收网，一举端掉３９个涉嫌走私犯罪团伙、抓获１３７名犯罪嫌疑人、查获查证数十万吨走私废物。

多“战区”同步出击 规模空前

２２日５时刚过，东方渐白，南京海关缉私指挥中心内，灯火通明。指挥中心电子屏幕上，北京、大连、南昌、拱北、昆明、乌鲁木齐等指挥中心忙而有序。

６时许，北京传来号令——打击“洋垃圾”走私“蓝天２０１８”专项第三轮集中行动正式开始。

全国１２００多名海关缉私警察迅即行动。

“总指挥部，总指挥部，南京海关有情况报告”“天津海关报告，本次行动出警７０人，已控制涉案货物２６００吨”“上海‘战区’报告，本次行动目标对象１５人，现已抓获１２人，行动还在继续，报告完毕”……

办案现场不断传来行动视频和简要汇报。

截至上午９时，各地已查获废矿渣、废五金等各类走私废物１３．７万吨，查证走私废塑料、废矿渣、废五金共６０．６５万吨，一举端掉涉嫌走私犯罪团伙３９个，抓获犯罪嫌疑人１３７名，获取了大批走私证据，查扣、冻结了大量非法资金。

“此次集中行动的范围、出动的警力，以及查证的走私数量，都是全国海关近年来最大规模的一次。”海关总署有关负责人说。

以缉私一号工程助力生态文明建设

实际上，早在今年２月，海关总署便宣布把打击“洋垃圾”走私列为今年缉私工作的一号工程。此前已经展开两轮集中打击，成效显著。

以南京为例，南京海关缉私局副局长奚强告诉记者，截至４月３０日，南京海关刑事立案走私进口固体废物案件１６起，同比增长４３３％；查证走私进口废塑料、废冶炼渣约３８．１万吨。

“打击‘洋垃圾’走私，我们要站在推进生态文明建设、推动高质量发展的角度来认真对待。”奚强说。

海关总署有关负责人介绍，此轮打击主要聚焦走私废矿渣和利用他人许可证走私进口可用作原料的废塑料、废五金案件，７７％的案件是此类犯罪。

他表示，通过前两轮打击后的深挖扩线与延伸侦查，一些犯罪团伙的幕后主使逐渐浮出水面，此轮收网的部分对象，就是主导和运作团伙犯罪的主犯。

此外，本次集中打击，涉及的关区范围和省份更广，海关使用缉私、稽查、检验检疫等多种手段，联合开展工作，综合运用刑事、行政两种执法手段开展打击，保持全国打私节奏一致、尺度统一，防止出现木桶效应。在打击的同时，海关还将联合相关主管部门，开展深层次的整治工作。

深化源头治理，加强国际缉私合作

打击“洋垃圾”走私，不可能一蹴而就、一劳永逸，必须久久为功、全链条治理。

当前，出入境检验检疫管理职责和队伍已经划入海关总署，在建立协调统一的风险防控体系方面，海关将更具执行力。

据悉，海关正在制订《进口可用作原料的固体废物装运前检验机构监督管理实施细则》，对装运前检验机构实施备案管理，建立优胜劣汰的退出机制，近期即将对外发布。

海关也在着力强化对国内废物加工利用企业的监管，严格供货商和收货人注册登记及后续监管。今年前４个月，海关依法注销供货商４１家、收货人８５家，对收货人实施监督管理及跟踪验证共计２６７家，依法撤销９１家。

打击“洋垃圾”走私，如果只有中国海关行动，显然不能“解渴”。

就在２２日凌晨，在世界海关组织总部所在地布鲁塞尔，由中国海关倡议发起的“大地女神Ⅳ”国际联合行动正式启动。

截至２１日，共有５３个国家和地区、７个国际组织报名参加大地女神行动。参与各方承诺，行动期间将进一步深化合作、强化监管，加强情报交换，着眼案件侦破，严厉打击废物非法跨境转移犯罪；进一步探索建立全球打击固废走私合作长效机制，共同保护地球生态环境，维护人类命运共同体。（网站首页图：新华社资料图片）