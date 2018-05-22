海关总署组织开展最大规模打击“洋垃圾”走私集中行动

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人民网北京5月22日电 （孙阳）记者从海关总署了解到，海关总署署长倪岳峰今日在总署缉私指挥中心指挥开展了打击“洋垃圾”走私“蓝天2018”专项第三轮集中行动，这是近年来海关开展的最大规模打击“洋垃圾”走私集中行动。

早晨6时，在总署统一指挥下，广东分署，天津、大连、沈阳、哈尔滨、上海、南京、宁波、福州、南昌、长沙、广州、深圳、拱北、汕头、黄埔、昆明、乌鲁木齐等25个直属海关，出动警力1291人，分成行动小组212个，在北京等17个省（区、市）同步开展收网行动，同时对重点涉案人员实施抓捕，对涉案公司场所开展搜查，对涉嫌走私进境的固体废物存放场所及加工窝点进行查缉，一举打掉涉嫌走私犯罪团伙39个。截至9时，已查获废矿渣、废五金等各类走私废物13.7万吨，查证走私废塑料、废矿渣、废五金共60.65万吨，抓获犯罪嫌疑人137名，获取了大批走私证据，查扣、冻结了大量非法资金。

据了解，此次涉案走私矿渣初步判定为国外冶炼后的残渣，不符合国家环境保护控制标准，违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《固体废物进口管理办法》等法律法规，已被国家禁止进口。而涉案企业违反国家规定，将限制进口可用作原料的废五金、废塑料违法转卖给无环保资质的企业，这些无环保资质的企业在生产提取利用过程中缺乏必要的污防设施，极易对生态安全和人体健康造成威胁。

天津海关在东疆保税港区查获国家禁止进境固体废物含锌矿渣，110个货柜，近2600余吨（海关总署供图）

优化融合 把关更有力

随着出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署，海关的职责更宽广，执行更有力。在机构改革后，海关总署深入贯彻落实党中央、国务院领导重要批示精神，进一步优化业务流程，通过建立信息集聚、优化高效、协调统一的风险防控体系，推行全链条式管理，强化智能监管、精准监管，实现了监管前移，把住境外源头关，坚决将“洋垃圾”堵在国门之外，全力保障国家生态环境安全和人民群众身体健康。

据悉，海关正在制定《进口可用作原料的固体废物装运前检验机构监督管理实施细则》，对装运前检验机构实施备案管理，建立优胜劣汰的退出机制，近期即将对外发布。

同时，严把单证审核关，严格执行“三个100%”查验制度要求，开展固体废物进口的口岸，必须配备大型集装箱/车辆检查设备（H986设备）。对集装箱装载自重点国家和地区的固体废物一律按照“三个100%”查验要求实施查验。

今年1至4月，海关查验固体废物集装箱共计20余万箱，口岸现场移送与固体废物有关的案件244次、8.8万吨、可统计案值3.4亿元。责令企业退运固体废物521票、4.9万吨、可统计案值1.7亿元。检验进口废物原料4.47万批、577.27万吨、55.62亿美元。其中检出环保项目不合格105批、2.15万吨、1206.85万美元，不合格主要原因为：夹杂物超标、检出禁止物、放射性超标等。发挥检验检疫14家固体废物属性鉴别实验室的技术优势，开展鉴定934批次，最终鉴定确认为固体废物368批次，有效防止不法企业将固体废物以普通商品的名义伪报、瞒报、夹带入境。

此外，海关强化对国内废物加工利用企业的监管，严格供货商和收货人注册登记及后续监管，今年前4个月依法注销供货商41家、收货人85家，对收货人实施监督管理及跟踪验证共计267家，依法撤销91家。

重拳出击 打击更精准

海关积极发挥监管、缉私、稽查等相关部门的职能优势，针对重点货物、重点地域、重点走私方式，综合运用刑事、行政两种执法手段，开展“破大案、打团伙、摧网络”；不断加强对走私手法变化的研究和形势研判，及时调整查缉策略，通过案件会商、线索串并分析，跨关区协查等形式，集中力量开展重点打击。依托大数据应用和战区平台，对涉案量大、危害性强、社会影响力大的案件，开展深度经营，重点查处和深挖扩线，拓展执法广度和深度。

此次集中行动的范围、出动的警力，以及查证的走私数量，都是全国海关近年来最大规模的一次。此次集中收网声势浩大、规模空前，充分发挥海关缉私专业化、职业化的“战区”优势、运用“智慧缉私”建设的最新成果，针对性更强、打击纵深更大、整治范围更广。

2018年以来，全国海关已针对“洋垃圾”走私开展了3轮高密度、集群式、全链条的集中打击，全力封堵拦截“洋垃圾”走私入境，共刑事立案256起，抓获犯罪嫌疑人249个，打掉走私犯罪团伙81个，查获废矿渣、废五金等各类走私废物21.7万吨，查证走私废塑料、废矿渣、废五金共93.31万吨。

风险管控 稽查全覆盖

自去年3月起，海关总署组织全国海关稽查等部门联合开展严禁“洋垃圾”进境专项行动，深入开展风险分析，强化固体废物准入管控，严密对“洋垃圾”的正面堵截。拓展收集装运前检验、供货商、收货人、场站、运输工具、航线等国内外数据信息，进一步完善部门间信息数据共享机制；突出风险管控重点，集中力量分析废五金“以税换证”伪报进口问题，加强对再生塑料、废矿渣、棉短绒等重点商品的布控；重点围绕发货人、敏感地区、口岸及走私集散地、加工地等开展风险分析，锁定风险重点，提升布控指令精准性和有效性。截至今年4月底，共布控查发各类“洋垃圾”违法违规情事1465起，涉及货物约12万吨、涉及问题企业480家。

海关坚持信用管理导向，大力推进固体废物失信企业联合惩戒，自5月起，每月向生态环境部通报因违法进口固体废物而降为失信的企业名单，按照失信惩戒合作备忘录的相关规定实施联合惩戒。专项行动期间，20家企业因违法进口固体废物被下调企业信用等级。

专项行动期间，除口岸布控外，后续共稽核查企业1606家，查发问题企业286家，涉及货物33.79万吨、价值17.09亿元。同时，加强与环保部门协同配合，在开展“三废”行业专项行动基础上，进一步组织对从事废船、废不锈钢、氧化皮等其他固废进口的全部36家企业开展专项行动，实现对固体废物行业的稽查全覆盖。

同时，海关总署将进一步加强国际执法合作，深化“洋垃圾”走私源头治理，世界海关组织所在地布鲁塞尔时间5月21日，北京时间5月22日凌晨，中国海关倡议发起的世界海关组织打击固体废物走私的“大地女神Ⅳ”国际联合行动正式启动。

联合行动得到来自世界海关组织、联合国环境署、国际刑警组织、巴塞尔公约秘书处等多个国际组织及诸多国家海关的积极响应。截止到5月21日，共有53个国家和地区，7个国际组织报名参加大地女神行动。参与各方承诺，行动期间将进一步深化合作、强化监管，加强情报交换，着眼案件侦破，严厉打击废物非法跨境转移犯罪；进一步探索建立全球打击固废走私合作长效机制，共同保护地球生态环境，维护人类命运共同体。