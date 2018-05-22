海关总署组织开展最大规模打击“洋垃圾”走私集中行动

来源： 新华网、海关总署网站

图为：海关总署署长倪岳峰在总署缉私指挥中心现场指挥 高立强/摄

5月22日，海关总署署长倪岳峰在总署缉私指挥中心指挥开展了打击“洋垃圾”走私“蓝天2018”专项第三轮集中行动，这是近年来海关开展的最大规模打击“洋垃圾”走私集中行动。晨6时，在总署统一指挥下，广东分署，天津、大连、沈阳、哈尔滨、上海、南京、宁波、福州、南昌、长沙、广州、深圳、拱北、汕头、黄埔、昆明、乌鲁木齐等25个直属海关，出动警力1291人，分成行动小组212个，在北京等17个省（区、市）同步开展收网行动，同时对重点涉案人员实施抓捕，对涉案公司场所开展搜查，对涉嫌走私进境的固体废物存放场所及加工窝点进行查缉，一举打掉涉嫌走私犯罪团伙39个。截至9时，已查获废矿渣、废五金等各类走私废物13.7万吨，查证走私废塑料、废矿渣、废五金共60.65万吨，抓获犯罪嫌疑人137名，获取了大批走私证据，查扣、冻结了大量非法资金。

此次涉案走私矿渣初步判定为国外冶炼后的残渣，不符合国家环境保护控制标准，违反《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《固体废物进口管理办法》等法律法规，已被国家禁止进口。而涉案企业违反国家规定，将限制进口可用作原料的废五金、废塑料违法转卖给无环保资质的企业，这些无环保资质的企业在生产提取利用过程中缺乏必要的污防设施，极易对生态安全和人体健康造成威胁。

图为：天津海关在东疆保税港区查获国家禁止进境固体废物含锌矿渣，110个货柜，近2600余吨

图为：大连海关悉数抓获犯罪嫌疑人

图为：昆明海关当场抓获犯罪嫌疑人

优化融合 把关更有力

随着出入境检验检疫管理职责和队伍划入海关总署，海关的职责更宽广，执行更有力。在机构改革后，海关总署深入贯彻落实党中央、国务院领导重要批示精神，进一步优化业务流程，通过建立信息集聚、优化高效、协调统一的风险防控体系，推行全链条式管理，强化智能监管、精准监管，实现了监管前移，把住境外源头关，坚决将“洋垃圾”堵在国门之外，全力保障国家生态环境安全和人民群众身体健康。

海关正在制定《进口可用作原料的固体废物装运前检验机构监督管理实施细则》，对装运前检验机构实施备案管理，建立优胜劣汰的退出机制，近期即将对外发布。

同时，严把单证审核关，严格执行“三个100%”查验制度要求，开展固体废物进口的口岸，必须配备大型集装箱/车辆检查设备（H986设备）。对集装箱装载自重点国家和地区的固体废物一律按照“三个100%”查验要求实施查验。

今年1至4月，海关查验固体废物集装箱共计20余万箱，口岸现场移送与固体废物有关的案件244次、8.8万吨、可统计案值3.4亿元。责令企业退运固体废物521票、4.9万吨、可统计案值1.7亿元。检验进口废物原料4.47万批、577.27万吨、55.62亿美元。其中检出环保项目不合格105批、2.15万吨、1206.85万美元，不合格主要原因为：夹杂物超标、检出禁止物、放射性超标等。发挥检验检疫14家固体废物属性鉴别实验室的技术优势，开展鉴定934批次，最终鉴定确认为固体废物368批次，有效防止不法企业将固体废物以普通商品的名义伪报、瞒报、夹带入境。

此外，海关强化对国内废物加工利用企业的监管，严格供货商和收货人注册登记及后续监管，今年前4个月依法注销供货商41家、收货人85家，对收货人实施监督管理及跟踪验证共计267家，依法撤销91家。

图为：汕头海关查获涉嫌走私的废旧金属一批

图为：上海海关缉私警察在涉案企业位于上海市嘉定区的仓库搜查

重拳出击 打击更精准

海关积极发挥监管、缉私、稽查等相关部门的职能优势，针对重点货物、重点地域、重点走私方式，综合运用刑事、行政两种执法手段，开展“破大案、打团伙、摧网络”；不断加强对走私手法变化的研究和形势研判，及时调整查缉策略，通过案件会商、线索串并分析，跨关区协查等形式，集中力量开展重点打击。依托大数据应用和战区平台，对涉案量大、危害性强、社会影响力大的案件，开展深度经营，重点查处和深挖扩线，拓展执法广度和深度。

此次集中行动的范围、出动的警力，以及查证的走私数量，都是全国海关近年来最大规模的一次。此次集中收网声势浩大、规模空前，充分发挥海关缉私专业化、职业化的“战区”优势、运用“智慧缉私”建设的最新成果，针对性更强、打击纵深更大、整治范围更广。一是坚决遏制利用他人许可证走私进口固体废物。此轮打击主要聚焦走私废矿渣和利用他人许可证走私进口可用作原料的废塑料、废五金案件，77%的案件都是针对此类犯罪。二是坚持延伸打掉幕后黑手。通过前两轮打击后的深挖扩线与延伸侦查，一些犯罪团伙的幕后主使逐渐浮出水面，进入我们的侦查视线，此轮收网的部分对象，就是主导和运作团伙犯罪的主犯。三是坚定推进全国联动，不留死角。本次集中打击，涉及的关区范围和省份更广，海关使用缉私、稽查、检验检疫等多种手段，联合开展工作，综合运用刑事、行政两种执法手段开展打击，保持全国打私节奏一致、尺度统一，防止出现木桶效应。在打击的同时，海关还将联合相关主管部门，开展深层次的整治工作。

2018年以来，全国海关已针对“洋垃圾”走私开展了3轮高密度、集群式、全链条的集中打击，全力封堵拦截“洋垃圾”走私入境，共刑事立案256起，抓获犯罪嫌疑人249个，打掉走私犯罪团伙81个，查获废矿渣、废五金等各类走私废物21.7万吨，查证走私废塑料、废矿渣、废五金共93.31万吨。

图为：昆明海关缉私警察在仓库清点查扣固体废物

风险管控 稽查全覆盖

自去年3月起，海关总署组织全国海关稽查等部门联合开展严禁“洋垃圾”进境专项行动，深入开展风险分析，强化固体废物准入管控，严密对“洋垃圾”的正面堵截。拓展收集装运前检验、供货商、收货人、场站、运输工具、航线等国内外数据信息，进一步完善部门间信息数据共享机制；突出风险管控重点，集中力量分析废五金“以税换证”伪报进口问题，加强对再生塑料、废矿渣、棉短绒等重点商品的布控；重点围绕发货人、敏感地区、口岸及走私集散地、加工地等开展风险分析，锁定风险重点，提升布控指令精准性和有效性。截至今年4月底，共布控查发各类“洋垃圾”违法违规情事1465起，涉及货物约12万吨、涉及问题企业480家。

海关坚持信用管理导向，大力推进固体废物失信企业联合惩戒，自5月起，每月向生态环境部通报因违法进口固体废物而降为失信的企业名单，按照失信惩戒合作备忘录的相关规定实施联合惩戒。专项行动期间，20家企业因违法进口固体废物被下调企业信用等级。

专项行动期间，除口岸布控外，后续共稽核查企业1606家，查发问题企业286家，涉及货物33.79万吨、价值17.09亿元。同时，加强与环保部门协同配合，在开展“三废”行业专项行动基础上，进一步组织对从事废船、废不锈钢、氧化皮等其他固废进口的全部36家企业开展专项行动，实现对固体废物行业的稽查全覆盖。

下一步，海关总署将继续坚决贯彻落实党中央、国务院领导的重要指示精神，坚定不移地抓好禁止洋垃圾入境这一生态文明建设的标志性举措，贯彻落实《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，进一步强化洋垃圾非法入境管控，加强固体废物属性鉴别实验室能力建设，建立健全堵住洋垃圾入境长效机制，进一步加大与公安、生态环境和市场监管等相关执法部门的联系配合，持续严厉打击洋垃圾走私，为维护国家生态安全和人民群众身体健康保驾护航。

同时，海关总署将进一步加强国际执法合作，深化“洋垃圾”走私源头治理，世界海关组织所在地布鲁塞尔时间5月21日，北京时间5月22日凌晨，中国海关倡议发起的世界海关组织打击固体废物走私的“大地女神Ⅳ”国际联合行动正式启动。联合行动得到来自世界海关组织、联合国环境署、国际刑警组织、巴塞尔公约秘书处等多个国际组织及诸多国家海关的积极响应。截止到5月21日，共有53个国家和地区，7个国际组织报名参加大地女神行动。参与各方承诺，行动期间将进一步深化合作、强化监管，加强情报交换，着眼案件侦破，严厉打击废物非法跨境转移犯罪；进一步探索建立全球打击固废走私合作长效机制，共同保护地球生态环境，维护人类命运共同体。

新闻链接:

海关提示：走私进口禁止类固体废物属于违法犯罪行为！进口限制可用作原料的固体废物，一定要严格遵守国家法律法规，履行报批、申领、备案等相应手续，合法进口、合法使用。相关进口企业需关注《禁止进口固体废物目录》调整和修订情况，目前，来自生活源的废塑料、未经分拣的废纸、废纺织原料、钒渣等4类24种固体废物，已从《限制进口类可用作原料的固体废物目录》调整列入《禁止进口固体废物目录》，从2018年1月1日起禁止进口。