习近平集体会见上海合作组织成员国安全会议秘书会议外方代表团团长

来源：央视网

央视网消息（新闻联播）：5月22日，国家主席习近平在人民大会堂集体会见来华出席上海合作组织成员国安全会议秘书第十三次会议的外方代表团团长。

习近平指出，上海合作组织成立以来，成员国始终把维护地区安全稳定作为优先方向，拓展合作领域，丰富合作实践，严厉打击“东突”等“三股势力”，积极防范热点问题负面影响扩散外溢，为确保地区长治久安和发展繁荣作出了重要贡献。扩员之后，上海合作组织安全合作潜力更大，肩负的责任更重，承载着地区各国人民和国际社会更多期待。安全会议秘书会议机制要积极适应形势变化，切实履行职责，为成员国维护国家安全和社会稳定提供更有力支持。

习近平强调，当前，本地区安全形势总体稳定，同时仍面临“三股势力”、毒品走私、跨国有组织犯罪等严峻挑战。这需要我们加强忧患意识，冷静思考，准确判断、妥善应对。要把握安全合作战略方向，继续巩固战略互信，加强政策沟通和协调，坚持公平正义，共同推动以政治外交手段和平解决热点问题。要继续秉持共同、综合、合作、可持续安全观，推行综合施策、标本兼治的安全治理模式，推动上海合作组织安全合作迈上新台阶。要加强安全合作行动能力，构建更加严密、健全、高效的执法合作网络，继续推进安全领域合作，共同加强维稳能力建设。

习近平指出，中方将继续把自身安全同地区国家安全融合起来，同成员国携手建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

俄罗斯安全会议秘书帕特鲁舍夫、吉尔吉斯斯坦安全会议秘书萨金巴耶夫代表外方先后发言。他们转达了各国领导人对习近平的亲切问候，感谢习近平对上海合作组织成员国安全合作的高度重视。他们表示，各国支持中国作为上海合作组织主席国为推动落实领导人共识、携手应对成员国面临的共同挑战、维护国际和平与安全提出的倡议。在中方主持下，本次安全会议秘书会议深入探讨了打击恐怖主义、“三股势力”、加强信息安全、维护社会稳定等成员国共同关心的问题，为加强上海合作组织安全领域合作进一步指明了方向，为筹备青岛峰会发挥了重要作用。新形势下，上海合作组织安全合作越发彰显出强大的生命力。各国愿拓展广泛而密切的合作，使上海合作组织在国际事务中发挥更大的作用。

郭声琨、赵克志等参加会见。