李强应勇会见果洛州党政团，共商打赢打好精准脱贫攻坚战

本报讯 上海市委书记李强，市委副书记、市长应勇今天下午（5月22日）会见了青海省果洛州委书记武玉嶂，州委副书记、州长白加扎西率领的果洛藏族自治州党政代表团。

李强感谢青海省、果洛州长期以来对上海发展的大力支持以及对上海援青干部的关心爱护。他说，打赢打好精准脱贫攻坚战，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大战略部署，上海承担着义不容辞的政治责任，将坚决按照中央要求，聚焦果洛地区重点领域关键环节，立足增进当地群众民生福祉，全力以赴做好精准扶贫各项工作。当前，上海正按照中央要求，面向全球、面向未来，推动高质量发展，创造高品质生活，不断提升城市能级与核心竞争力，更好服务全国、服务长江流域、服务长三角。果洛地处三江源自然保护区，是被誉为“中华水塔”的重要水源地和青藏高原的生态屏障。两地在加强生态环境保护、推动绿色发展等领域有着广阔合作空间，希望不断深化两地交流合作，共同为落实好国家战略作出更大贡献。

武玉嶂感谢上海多年来真情帮扶，为果洛经济社会发展作出了重要贡献。他说，当前，果洛州正深入贯彻落实习近平总书记的重要指示精神，全力推进脱贫攻坚各项任务，力争在重点领域实现更大突破。上海对果洛扶贫协作成效显著，希望在现有良好基础上进一步加强智力支持、医教帮扶，深入推进生态、旅游、文化等方面合作，共同努力打赢打好脱贫攻坚战。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加会见。