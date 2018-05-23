潮流年轻人必备-一汽马自达科技限量版解读

如今，80、90后展现出对科技、人性化体验前所未有的热情。反映在购车上，他们更加追捧智能、便利的车型。在此背景下，科技感爆表的车型更能撩拨年轻一代的神经，一汽马自达旗下3款科技限量版车型——全新阿特兹2.5L蓝天尊崇科技限量版、CX-42.0L6AT2WD蓝天品位科技限量版和2.5L6AT AWD蓝天激情科技限量版成为当今车市的“正当红”。

逼格满满，让技术控们尽享“有范儿”车生活

科技限量版车型在现款车型丰富配置的基础上，继续强化科技领先优势。其中，全新阿特兹2.5L蓝天尊崇科技限量版新增远程遥控启动系统和智能后备箱感应式开启系统；CX-4 2.0L 6AT 2WD 蓝天品位科技限量版和2.5L 6AT AWD蓝天激情科技限量版，在现款基础上新增HUD平视显示系统、智能电动尾门、智能后备箱感应式开启系统、大灯自动控制系统科技配置。且 CX-4 2.5L 6AT AWD蓝天激情科技限量版还增加了远程遥控启动系统。这些高逼格的科技装备为用户提供更加安全、舒适、便捷的有车生活体验。

当盛夏暴晒后的车辆邂逅远程遥控启动系统

一想到烈日炎炎之下，打开车门滚滚而来的热浪，就令人额头冒汗。而科技限量版的用户完全无此焦虑，只需打开手机APP，通过远程遥控启动系统就可以提前进行车内降温，免受热浪袭面之苦。此外，远程遥控启动系统还具备手机钥匙/寻车定位/轨迹回放/状态数据查看/故障检测/疲劳驾驶提醒/防盗报警等八大功能，可实时监测车辆的行驶状态，保障行车安全。

手持重物没办法打开后备箱？智能后备箱感应式开启系统来帮你

当你手上抱着大箱子或拎着很多东西，想打开后备箱却分“手”乏术时，智能后备箱感应式开启系统就显出“乐于助人”的一面。只需要用脚在后保险杠处“横扫”一下，后背箱就会自动开启，轻松把手里的东西放进后备箱。

高速开车飙到120km/h，突然想看看行车信息？

在高速上极速行进时，如果你想查看行车信息，“眼离路”会造成非常严重的安全隐患。HUD平视显示系统可以将时速、导航、巡航信息、开门提示、尾箱提示、超速报警等行车信息，以投影方式显示在你视线正前方，“眼不离路”就可掌控各类行车信息，从而保证行车安全。这个系统具备高度、亮度、以及水平角度可调的功能，无论你身高多少，室外光线如何，信息显示都能清晰悦目。

昼夜交替时，大灯自动控制系统自动帮你打开车灯

经调查，多数刮蹭事故发生在清晨或傍晚。此时，驾驶者可以看清自己的前路，但其他车辆很难从后视镜中看清自己。这个时候，大灯自动控制系统的重要性就会凸显出来，它会根据环境亮度自动开/关大灯，便于车辆观察和被观察，降低因视线不好发生事故的可能性。

有了智能电动尾门，身材娇小的妹子再也不用跳起来关后备箱了

智能电动尾门具有一键开启、智能防夹、高度记忆等功能。对于爱干净的用户来说，该配置可以避免开关尾门时弄脏手的尴尬。此外，电动尾门具备任意悬停功能，可根据车主使用习惯和身高自由设定尾门高度。身材娇小的用户以后再也不必踮着脚尖或跳起来关闭后备箱了。

口碑满满，得到年轻潮人一致好评

自推出以来，一汽马自达科技限量版终端好评如潮，限时销售的2000台已出现供不应求的火爆局面。

有车主在论坛上评价说：“CX-4 2.5L蓝天激情科技限量版买值了!智能后备箱感应式开启系统很有逼格，每次在停车场打开后备箱时，都能让一众车友献上注目礼，感觉不要太棒！”

有媒体测评人在体验后也忍不住给出好评：“一汽马自达双明星车型原本就拥有非常丰富的科技配置。科技限量版强上加强，进一步满足了年轻消费者对高科技、高品质生活的追求，产品价值感再度跃升。”

对于已经购入科技限量版车型的用户来说，这将是一次超值的购车体验，不仅能享受到超高的产品价值，而且可以享受一汽马自达全面周到的全心管家式服务。 （刘淑清）