东风日产“发现楼兰发现美”系列活动登陆上海

5月19日，东风日产楼兰携手网易态度公开课，强势登陆上海成美术馆，作为“发现楼兰发现美”系列活动的第二站，活动邀请了“现象级”网红建筑师青山周平与温柔儒雅的国民女神韩雪，以“未来空间‘+’的另一种可能”为主题，共话空间设计之美。

东风日产市场部部长颜宏斌表示：“精致、品质、舒适、具有设计感，是每一个人对居住空间的追求，汽车作为我们生活中的移动空间，同样如此。此次发现楼兰发现美系列活动以空间设计为主题，希望让大家感知空间设计之美、生活之美以及楼兰之美，同时希望能给大家带来启发，并有所收获。”

活动现场以“品味+”、“创想+”、“未来+”的概念，精心打造了三大体验空间，其中在空间展示区，更是重现了青山周平的经典作品，以“简约而不简单”的设计理念，呈现空间收纳合理利用的设计艺术。主舞台则设计成居家式的场景，展现未来空间的创新构想，让观众沉浸在空间设计的奇思妙想之中。

自诞生之日起，跑车型SUV 楼兰即成为中大型SUV市场的潮流风向标。

（焦坚英）