应用安+最新一代汽车安全系统-瑞风S710.98万元起全新上市

5月20日，江淮旗下瑞风S7推出全新超级版系列，售价10.98万元-12.98万元。随着瑞风S7超级版上市，江淮在业内实现了三个“第一”——首倡应急安全在行业的普及应用、首创“安+”汽车安全技术品牌、首款搭载TESS的量产乘用车品牌，从而建立起领先同级的超级安全优势，结合同样堪称超级的互联、空间和动力表现，瑞风S7以四大超级价值为用户带来超级关怀。

江淮在安全技术上的自主研发积淀已久，多年来与国内外十多个研究机构和试验院所进行安全技术合作和研究，建立面向全球安全法规的正向开发能力。至今，江淮已经具备涵盖基础安全、主动安全、被动安全、道路救援四大层面的自主正向研发能力，体现了江淮在安全技术上的领先优势。

在深厚技术积淀的基础上，江淮发布自主车企首个安全技术品牌“安+”，进一步确定了江淮安全领域的技术路线——以应急安全、智能安全、结构安全为核心。应急安全以高速行车爆胎情况的应对和TPMS胎压监测为核心，智能安全以AEB自动紧急制动、LDWS车道偏离预警等行业领先的实用技术为代表，结构安全则突出高强度钢的大比例使用以及更具防护效果的笼式车身。

以超级安全为基础，结合超级动力、超级空间、超级互联构建的四大核心优势，使瑞风S7超级版在同价位区间市场中具有更完善的价值体验，成为12万元区间SUV的“安全王”，为更多消费者提供高品质的安全出行体验。

（黄静洁）