源于初心　笃信力行-马自达发布“Zoom-Zoom可持续发展战略2030”

近日，“源于初心 笃信力行”马自达“Zoom-Zoom可持续发展战略2030”说明会在北京举行。会上，马自达不仅详细阐述了未来技术开发长期愿景，更首次在中国公开了具有跨时代意义的创新技术“SKY-ACTIV-X（创驰蓝天-X）”汽油发动机的部分详细信息。马自达对于汽车行业环保及未来燃油车发展的全新思路将进一步践行其追求纯粹“驾乘愉悦”的初心，以及推进“地球”、“社会”、“人”与汽车长期和谐共存的坚定决心。

马自达直指全球汽车产业环境的激变，以更长远的战略视角探寻和思考如何应对“地球”、“社会”、“人”三大课题的全新挑战。“Zoom-Zoom 可持续发展宣言2030”的发布，标志着马自达在塑造高社会责任感企业的征途又迈出了重要一步。

作为自然吸气领域的技术领导者，包括马自达全新一代“SKY-ACTIV-X”汽油发动机在内的一系列全新技术将为汽车行业再次带来瞩目变革。“创驰蓝天之父”——马自达汽车株式会社常务执行董事人见光夫更为到场嘉宾带来一堂精彩的技术公开课。

在介绍马自达在中国的发展情况时，马自达汽车株式会社专务执行董事稻本信秀表示：“搭载新一代‘创驰蓝天’技术及‘魂动’设计的马自达新一代车型获得了中国消费者的高度好评，截止至今年5月13日，马自达‘创驰蓝天’技术车型在华累计销售已突破100万台。”

针对马自达未来在中国的市场布局，马自达汽车株式会社常务执行董事渡部宣彦则在活动尾声时透露：“马自达将基于展望2030年技术开发长期愿景的规划，持续引进一系列全新的车型产品。首先，马自达将于2019年起，向中国市场投放包括搭载‘SKYACTIV-X’在内的新一代技术产品；同时，计划研讨在2020年内向中国市场投放专门针对中国市场研发的新能源车型。”

今后，马自达仍将继续以实现“地球”、“社会”、“人”与汽车长久共存的和谐世界为己任，胸怀社会责任，践行技术创新，为驱动行业良性发展提供全新价值。（刘淑清）