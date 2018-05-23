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斯巴鲁发布智能水平对置发动机

　　在2018（第十五届）北京车展上，斯巴鲁汽车（中国）有限公司发布智能水平对置发动机（IN TELLIGENT 　BOXER 　TM），并面向中国市场推出三款60周年纪念版车型。除此之外，在本届展会E2馆的展区内斯巴鲁还通过旗下代表车型和斯巴鲁全球化平台（SUBARU 　GLOBAL 　PLAT-FORM）展现汽车技术创新实力，通过历史经典车型SUBARU 360回顾60年的造车历史。以前沿汽车技术融汇独特设计理念，以历史回顾交错未来展望，斯巴鲁借此次参展之机再次向所有到场观众传达了“安心与愉悦”品牌魅力所在。
　　60年匠心所致，斯巴鲁以人为本不断锤炼造车技艺，为每一位使用者带来不变的“安心与愉悦”，这也将成为本次车展斯巴鲁要向所有观众传达的品牌精髓。　(纳格)

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