驾驭好奇,焕新感官 试驾第十代雅阁

自4月16日于“ACCORD NIGHT雅阁之夜”正式发布后，第十代雅阁（ACCORD）已持续累积好评与口碑，发布仅一个月，订单已突破10,000辆，不仅牢牢占据中高级车市“C位”，还成功“跨界”其他细分市场，据了解，目前，新车已陆续到店并交付给订车用户。延续好评热潮，5月18日，以“驾驭你的好奇心”为主题的第十代雅阁（ACCORD）SPORT TURBO 媒体试驾体验活动在广州举行，全国超250家媒体进行了深度体验，均为其全面革新的产品魅力点赞。

通过一天的各种路况试驾，第十代雅阁（ACCORD）超强的运动操控性能给人留下了深刻的印象，正如其开发总负责人山野顺司所言：“如果只是提高现有性能的话，并不能为雅阁带来新的价值。所以，我渴望创造一台连从未选择过轿车的人都想拥有的车。”总体来说，与上一代车型相比，第十代雅阁（AC-CORD）不仅外观更年轻，配置更豪华，动力也更先进，非常符合当下年轻精英消费群的购车喜好和用车需求。纵有千般好，价格才重要。第十代雅阁260TURBO 和230TURBO 两个版本共6款车型，价格从16.98万元至22.98万元，超宽的价格带提供给消费者更多元化、个性化选择。与此同时，为了让更多消费者感受第十代雅阁（ACCORD）高品质的260TURBO 车型，第十代雅阁（ACCORD）260TURBO 入门车型精英版价格相比上一代更低，对比同级排量相当的竞品优势明显。

据了解，第十代雅阁（AC-CORD）SPORT TURBO目前已陆续到店，并吸引了大量消费者赏车、订购，其中更是不乏年轻用户。面对急需突破的中高级车市场，第十代雅阁（ACCORD）凭借全面革新的产品力和极具竞争力的价格优势，必将焕新中高级车的固有印象以及颠覆过往的营销方式，吸引年轻消费层关注和选择，续写雅阁品牌在中国车市的全新篇章。 （焦坚英）