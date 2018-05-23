对于新能源车 工信部又有新动作

晨报记者 邬思蓓

根据工信部数据，2017年我国新能源汽车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，连续三年位居世界第一，累计保有量达到180万辆，占全球市场保有量50%以上。近年来，在党中央、国务院的高度重视和正确领导下，各部门、各地方精心组织、密切配合，我国新能源汽车产业的发展取得了显著成效。同时，工信部也清醒的看到产业发展面临的压力和挑战明显增强，还存在着行业散、小、乱的现状，产品的安全隐患也还一定程度的存在，创新能力不强这些亟待解决的问题，还没有彻底扭转、取得突破。

从《目录》中淘汰

占据优惠政策的“僵尸车型”

日前，工信部发布关于拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》名单的公示。公示显示，经统计2017年4月《目录》（第十一批）发布后，截至2018年4月底无产量或进口量的车型共计319款，拟从《目录》撤销。据了解，2017年发布的第十一批《目录》共有665款新能源车型进入，而自发布一年多以来，319款新能源车型并未实现量产，占到总申报数量的47%。其中新能源客车、纯电动物流车成为车型撤销重灾区，分别有173款、97款车型未实现量产。

今年4月2日，中华人民共和国工业和信息化部、财政部、国家税务总局联合发布公告，将进一步加强《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》的管理。其中就提及，2017年1月1日以前列入《目录》后截至本公告发布之日无产量或进口量的车型、2017年1月1日及以后列入《目录》后12个月内无产量或进口量的车型，经公示5个工作日无异议后，从《目录》中予以撤销。

本次撤销的大多数车型均为达不到性能指标的老旧车型。业内人士分析称，此做法将有利于淘汰占据优惠政策的“僵尸车型”，将更多的资源用于更高性能的新产品中。

开展新能源汽车动力蓄电池

回收利用工作调研

2018年5月15-18日，工业和信息化部节能与综合利用司开展了新能源汽车动力蓄电池回收利用工作调研。为加快推进新能源汽车动力蓄电池回收利用，促进试点工作顺利开展，工业和信息化部节能与综合利用司司长高云虎带队前往广东省、湖南省、湖北省开展新能源汽车动力蓄电池回收利用工作调研，广东省、湖南省、湖北省工业和信息化主管部门有关负责人参加了调研活动。

调研组在深圳市、汕头市、长沙市、武汉市实地调研了比亚迪、广汽三菱等新能源汽车生产企业，比克等动力蓄电池生产企业，以及深圳乾泰、广东光华、湖南邦普和武汉格林美等综合利用企业，听取了企业关于开展新能源汽车动力蓄电池回收利用工作汇报，详细了解企业发展情况及遇到的问题和困难，并召开座谈会就推进新能源汽车动力蓄电池回收利用体系建设及试点工作等，与地方有关部门、相关企业进行深入座谈交流。