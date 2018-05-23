金融支付违法犯罪呈现新特点

晨报记者 刘志飞

中国银联近日利用大数据分析向社会发布安全提示，今年以来，电信诈骗案、盗窃银行卡、非法套现、冒用他人银行卡、网络消费诈骗案件仍然多发。随着经济领域犯罪活动日益复杂，金融支付违法犯罪活动层出不穷，并呈现出技术含量高、传播速度快、跨境跨网络实施等新特点。

在人民银行的指导下，中国银联联动全国公安机关，持续加大金融科技应用，提升智能化风控能力。

2017年，中国银联累计协助公安机关查办案件累计3.18万件，协查涉案银行卡约92.36万张，协查金额4582亿元，实现全年银联网络欺诈率1.36BP，显著低于全球及亚太平均水平。

银联大数据统计分析显示，从作案手法表现来看，具有以下特点：一是电信诈骗形势依然严峻，其中超过90%是由于个人信息泄露引致，已成为犯罪主要源头；二是各种风险交织并存，利用网络渠道伪冒办卡、通过APP软件套现、无证机构侵占商户资金等手段活跃； 三是移动互联网领域支付犯罪大幅增加。通过社交网络平台、欺诈APP 软件、恶意二维码等进行诈骗的案件频发，移动支付安全已经成为用户最担心的问题之一。

为防范各类新型欺诈手法，中国银联特此提示：

1、上网时，谨慎填。正规渠道申请银行卡，谨防黑中介留取个人身份信息后伪冒办卡，并实施盗刷；警惕钓鱼网站，注意支付类网站开头是“https：//”，不点击短信中的链接，不在不明网站填写银行卡卡号、有效期、安全码、短信验证码等信息；警惕免费WIFI，避免使用免费WiFi进行网络支付，以免被不法分子盗取用户名和密码； 使用移动支付时，建议APP上只绑定小额银行卡，删除APP前，切记要解除绑定的银行卡，可减少个人支付账户被盗用的危险。

2、磁条卡，要换“芯”。消费时不要让卡片离开自己的视线，警惕不法分子使用侧录器复制银行卡的磁条信息，建议将磁条卡更换为安全性更高的芯片卡。

3、签购单，认真看。如签购单上商户名称与消费商户明显不一致，则签购单上的商户就可能涉嫌无证经营支付业务，消费者可以向支付清算协会的支付结算违法违规行为平台进行举报，一经查实，还可以获得举报奖励。