沪上银行筑起防骗最后防线

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

近年来，针对老百姓的电信诈骗、金融诈骗骗术翻新、花样百出。类似案件一旦发生，警方破案难度大，受骗群众经济损失大，资金追讨十分困难。今年5月15日是第9个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日，记者近日在沪上多家银行了解到，为有效防范电信网络新型违法犯罪，切实保护人民群众财产安全和合法权益，各家银行网点成了“挽救”受骗者的“最后一道防线”。尤其像工行、农行这类网点多的银行，网点阻止电信诈骗的案例不胜枚举。

工行阻截电信诈骗

5月的一个下午，工行沪太支行的大堂自助服务区一如既往地忙碌着。这时候黄先生来到自助区域办理转账汇款业务，要求汇款8.5万元到一个外地账户，与此同时他手中的手机还保持着通话状态。当班客户经理李勇主动上前询问黄先生是否需要帮助，在操作自助终端时李勇察觉到黄先生神色慌张，手边的手机里一直有人在指导黄先生，他立即叫来了大堂经理向黄先生询问具体情况，再次向客户询问是否认识对方，又是出于何原因给对方汇款。此时电话那头的可疑人员好像听到了只言片语，吩咐黄先生先不能和旁人多聊，赶快汇钱，见黄先生言听计从，只是一味声称认识对方，肯定不会被骗，这更使银行工作人员确认了黄先生是遇到了电信诈骗，能做的就是尽力让黄先生从犯罪分子精心设计的陷阱里脱离出来。

于是，银行工作人员将黄先生请到了员工休息区，一次又一次劝说黄先生这是电信诈骗的常规手法希望其能尽快醒悟，并将情况通报给了警方，同时也联系到了黄先生的配偶黄太太告知了相关情况。见情况并没有好转，李勇当机立断从黄先生手中拿过手机直接与犯罪分子对峙。这时警方也及时赶到，和银行员工一起再三开导黄先生不要做糊涂事，黄先生终于认识到了自己遇上了电信诈骗。

农行堵截贷款诈骗

5月15日下午，一名青年男子携带一份名为“农业银行个人消费信贷中心——专用合同”的贷款合同来到农行上海黄浦新昌路支行，向大堂经理咨询。大堂经理注意到，此合同书是图片打印，并非正规合同，而且客户的个人信息填写完整并按有指纹。这立刻引起大堂经理的警觉并迅速告知网点运营主管。

网点主管经过仔细查看，判断此合同为一份虚假的贷款合同。第一，此合同无骑缝章； 第二，带有“中国农业银行北京市前门支行合同专用章”字样的章印为虚假章印；第三，经办人的签字上有手印不符合合同签约程序。

经询问，该青年因其开店目前正准备借贷资金，前几日他收到一个自称是中国农业银行个人消费信贷中心的电话，称可为其办理小额贷款。应其要求，该青年将身份证正反面照片以及这份填有完整个人信息的合同书通过微信传送给对方。随后，该青年又被对方要求支付贷款金额的10%作为贷款激活金。该青年对此怀有疑虑，便来到网点咨询相关事宜。

招行堵截钓鱼网站诈骗

5月14日中午，顾阿姨神色慌张地来到招商银行上海杨思支行，大堂工作人员沈轶鸣及时接待了她。经了解，顾阿姨接到“95555”来电向其营销理财产品朝朝盈，之前她也听说过招商银行这款明星产品，因此对这通“95555”的来电深信不疑。一番沟通后，顾阿姨按照该“营销人员”的提示下载了招商银行的手机银行，但却显示出异常的界面。敏感的顾阿姨立即挂断了电话，并直接带着手机就近来到招行杨思支行确认。

杨思支行工作人员沈轶鸣仔细察看后发现，顾阿姨经“营销人员”提示下载的招商银行手机银行界面与正规的完全不符，且顾阿姨的手机端还有报错信息，很明显是一起利用钓鱼网站实施的诈骗行为。在随后的沟通过程中，沈轶鸣先建议顾阿姨对该不明客户端进行卸载，另外考虑到顾阿姨手机可能已经被不法分子植入病毒，随即建议顾阿姨对手机做彻底的检查，确认是否存在病毒。

上海农商银行防范非法集资

近日，上海农商银行崇明汲浜支行成功拦截了一起疑似非法集资事件。有客户要求支取大额未到期存单，在柜面工作人员的询问下，得知客户打算取现后投资商铺，且是跨省投资，这引起了网点工作人员的警惕。进一步了解后得知，原来该客户接到了一个外省电话，对方表示在浙江平湖市有部分热销商铺供客户投资，购买后由该公司提供包租服务，能稳定获取高额租金，稳赚不赔，并且提供班车免费到当地考察。对于这笔“稳赚不赔”的买卖，客户很是心动，于是决定放弃未到期存单收益，立刻转账。不过当网点工作人员进一步了解该公司是否为该商铺的实际所有人、该商铺是否有经销许可证、交易是否有合同时，客户都答不上来，只是一心想要转账。

在这种情况下，网点一方面耐心提示客户不存在无风险高收益的投资，另一方面报警，由警方一起劝导客户。最终，客户放弃了取款。