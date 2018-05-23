京东金融首个科技助残基地落地

文达

5月20日是全国助残日，京东金融科技助残就业基地——山东淄博站挂牌仪式在山东省淄博市举办。中国残疾人福利基金会秘书长助理刘亚衡及山东省残联、山东省残基会、淄博市残联相关领导以及京东众智负责人出席活动。此次挂牌仪式，由中国残疾人福利基金会和京东金融共同举办。

京东金融作为国内领先的科技公司，在积极履行社会责任方面始终不遗余力。

此次科技助残就业基地的挂牌，是中国残基会和京东金融充分发挥自身优势、汇聚资源并形成合力，借助“互联网+”时代强劲的发展态势，为山东省淄博市的助残事业再开新局的善举。

此次挂牌仪式，首批学员通过了第一期培训考核，顺利结业，他们将成为“集善乐业”残疾人网络就业项目淄博基地的第一批就业人员，未来，他们将在京东众智平台开始工作。

今年1月12日,京东金融发布国内首个聚焦人工智能领域的数据众包平台——京东众智。在保证高质量、可快速交付和价格优势的基础上，京东众智通过聚合拥有碎片化时间和闲暇时间的普通人，为企业提供图像、语音、文本、视频的数据标注等服务。

在人工智能飞速发展的时代，机器已经具备人的视觉、听觉、语义识别的能力。要让机器变得越来越“聪明”，需要大量优质的人工标注数据来提升机器学习的准确性。此类大数据标注的工作业务，具有简易操作、轻劳动力的特点，十分适合残疾人士。在试生产期间，淄博科技助残基地的残疾人士用勤奋和汗水证明了他们完全有能力完成好此项工作，无论从数量到质量均与健全用户相当。

京东众智负责人表示，“我们希望京东众智平台不仅能为残疾人士解决生活和就业问题，更能让他们有价值感。”

目前，中国残基会和京东金融已经签订公益战略合作协议，此次通过众智平台为山东淄博残基会管理下的一批残疾人士提供互联网就业机会是“集善乐业”项目“互联网+残疾人就业”创新模式的首次尝试。后续双方还计划于多地成立数个京东金融科技助残就业基地，京东金融也会开发更多合适岗位提供给残疾人士。