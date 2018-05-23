指数基金或迎来投资拐点

晨报记者 李锐（基金主笔）

就在行业发展迎来20周年之际，公募基金的未来发展值得关注，而在货币基金频频受限之后，指数基金的发展更加值得期待。日前，针对指数基金的未来发展方向，由天弘基金主办的指数基金国际研讨会上，包括贝莱德（BlackRock）、先锋领航（Vanguard）等在内的众多机构，探讨全球指数基金的发展趋势和中国基金业的指数化方向，而指数基金有可能迎来投资拐点。

指数基金优势明显

相比其它产品，指数基金的优势非常明显。作为全球指数投资的开创者，Vanguard集团中国区总裁，先锋领航投资管理（上海）有限公司董事长林晓东在主题演讲中表示，指数投资具有相对可预测、低成本、多元化投资等优势。

作为指数基金中的一种，ETF 近年在全球范围内实现了飞速发展。贝莱德安硕（BlackRock iShares）董事总经理Geir Espeskog认为，ETF兼具股票和基金的优势和特色，是高效的指数化投资工具，具有多元化投资、流动性高、节省费用及其他成本、透明度高并且交易便捷等多重好处。据贝莱德统计，截至2018年第一季度末，全球上市的交易所交易基金（ETF）资产管理规模达4.8万亿美元。

配置价值日渐突出

天弘基金首席经济学家、副总经理熊军表示，随着资管新规的落地，市场风险将被显性化，资产配置的重要性在行业中逐步显现，而指数基金具有构建逻辑透明、风险收益清晰、交易费率便宜等优点，可以较好地提供各类资产收益风险特征，成为资产配置的基准，并为资产配置动态调整提供决策依据。

熊军认为，资产配置的重要性在行业中逐步显现，不仅因为资产类别多样化，更是因为各类资产差异性愈加明显。尤其在过去两年的股票市场，除风格资产外，投资策略也趋于多元化。在如此复杂的环境下，投资者挑选多类资产，面临许多难题。不仅如此，资管新规落地后，市场风险显性化，以风险等级标识代替预期收益率，而在一定程度上资产配置属风险偏好具体表述。

此外，指数成为投资基准后，在逐步学习投资管理组合和管理资产过程中，需遵守更多规则。构建基准后，可根据价值区分出主动风险与被动风险。主动风险实际是偏离基准需承担的风险，被动风险代表指数风险。同时，对收益亦做了区分，即获取市场回报、承担风险回报，以及得到超额回报。

多家基金提前布局

毫无疑问，考虑到金融行业的强监管背景，资管新规后净值化产品趋势、养老金长期资金入市的前景、智能投顾与金融科技的兴起等，指数投资或处于一个即将爆发的拐点期。

其实，从目前来看，很多基金公司早已布局指数基金。天弘基金早在2015开始就前瞻布局了容易宝系列指数基金，目前囊括了17只指数基金，涵盖市场上主流的宽基指数、行业和主题指数，基本覆盖主板、中小板、周期性及非周期行业、价值及成长风格，能满足投资者多样化需求。截至2017年11月14日，容易宝已得到506万用户的青睐。

就在A股入摩之际，基金行业就刮起了一股MSCI基金热潮。日前，易方达MSCI中国A股国际通ETF已于5月18日正式成立，产品说明书显示，易方达MSCI中国A股国际通ETF将采用完全复制法跟踪MSCI中国A股国际通指数的表现，以追求跟踪误差最小化为目标，紧密跟踪标的指数。据悉，MSCI 中国 A 股国际通指数于2017年10月发布，又称“MSCI 中国A股纳入指数”，是当前中国市场上唯一完全纳入MSCI新兴市场指数体系的A股指数。作为业内最早涉足ETF领域的基金公司之一，易方达基金拥有长达12年设计、投资、管理运作各类ETF产品的丰富经验，在国内市场首家发行了首只创业板指数基金、首只跨境ETF、首批商品ETF等多个类别的指数产品。