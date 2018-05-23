晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市低开高走，权重蓝筹表现疲软，创业板放量震荡，天然气板块逆势上涨，盘中医药股、次新股、环保等板块表现较为强势，午后，沪市回补缺口，通讯板块强势领涨，带领沪市收出日K线三连阳。

创新药产业高速成长

近日医药股继续表现强势。机构认为：医药行业供需稳健向好。从基本面角度看，由于审批、招标等环节管控，医药行业供给释放周期相对较长，叠加医药产业终端需求持续稳定增长，供需格局健康向上。医药板块净利润延续2016年以来的持续增长，2018年一季度同比增长达35.16%，为近年来峰值，其中多家公司业绩超预期，也使得供需格局医药板块基本面持续向好得以验证。

另外作为“补短板”、支持创新所涉及重要领域之一，创新药产业的高成长性可期，投资者愿意为此支付估值溢价。长期来看，“一致性评价”、高创新药研发成本、上市许可人制度等因素有望从供给端部分出清小企业，“剩者为王”、“强者恒强”的逻辑或将在医药行业上演，医药板块的配置价值犹在。

酒类股仍受确定性刺激

最近食品饮料行业中的啤酒板块令人关注。夏季来临，提价的催化剂预期在旺季集中体现，同时四年一度的世界杯临近，二三季度啤酒旺季预期正在持续升温。从中长期来看，行业调结构促升级，产能优化进入逐步兑现阶段，潜在盈利弹性有望不断释放。

当然白酒板块中区域次高端龙头品种将是今年的核心投资主线，预计中报和三季报会持续向好，随着次高端占比加速提升以及增速维持高位，明年业绩增长更乐观。此外，这一轮区域龙头的股价上涨带动一线龙头，加上MSCI持续催化，后续板块向上行情的确定性增强。

医药、通讯股再次走强

随着市场回暖，做多情绪被充分激活，市场有较好的做多机会。各路题材热点纷纷活跃起来，率先调整的医药股、通讯股再次走强，强者恒强迹象明显，投资者当前最好的策略是持股待涨。

技术上，目前市场处于底部区域，消息面上的负面因素均出现好转，悲观预期也在不断修正。经过上周五和本周一的近70点的上攻后，股指蓄势整固后继续上行的意味较浓。昨日沪市低开后就是为了回补上一交易日的跳空缺口，但回踩力度不大，完成盘中补缺后立马掉头向上，显示强烈的做多愿望。对空仓者来说，回补时正好是一次重新上车的机会。后市建议可继续关注次新、医药、化工、环保，5G和工业互联网等优质概念股。