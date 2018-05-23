风雨

近日，哪家公司最吸引市场眼球，无疑是常山药业！

这家公司先是在5月15日晚间，发了一则公告称：旗下全资子公司一款治疗阳痿(ED)的药品可以上市销售了。公司在公告中称，有1.4亿中国男人患有ED，假设其中有30%接受治疗，人数将达4200万人，假设接受治疗的ED患者每年都能多次使用药物，未来中国潜在的市场规模有望达到百亿元级别，市场空间广阔。这意味着7亿男性中每5个人就有一个阳痿(不论年龄)，若考虑年龄因素，这一比例还会进一步提高。一时间在微信群里，中国男人到底“强不强”成了大家议论的话题。

而就在人们一片议论和质疑声中，该股一个涨停后，又是一个9.6%的涨幅。上市公司随即面对交易所问询函再发公告承认：这个“1.4亿中国男人患有ED”数据是抄来的。而更让人大跌眼镜的是，仅仅隔了一天，公司又发公告称：董事长带头减持了，4名高管股东套现金额约8765万。天啊，这是明目张胆给市场下套啊！

“发布虚假消息，拉高股价减持，这算不算违法操作？”娇娇问。编了一则不实信息，减持后多赚了几百几千万，小散就是这样输给无良大股东的。

“大股东们吃相确实太难看，这样缺乏诚信的公司怎么可以上市？”高智说。上市公司在发表不靠谱言论后，大股东们悄悄开溜，留下一地鸡毛，当然应该受到相关监管约束，但仅仅是语言上的警告就能“下不为例”吗？如果这样的行为得不到重罚，这样的虚假套路只会越来越多，中小投资者只会重复上当受骗，管理层想努力实现的“加强以充分信息披露为核心的上市公司监管，深入推进以监管会员为中心的自律监管，持续加大以股票异常交易实时监控为重点的市场监察力度”就是一句空话！

今日行情预测：收涨

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。