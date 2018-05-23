财政部通告兑现进口车降关税承诺-进口车关税降至15% 买车成本或减一成多

晨报记者 林劲榆

买进口车，还是国产车，在进口车关税下调10%以后，汽车市场是否面临剧变呢？

昨天，财政部一纸通告将进口车降低关税的承诺落到了实处，我国进口车关税将整体降至15%，由于关税将影响进口车到岸价，因此可能对成本的影响超过10%。降税政策一落地，宝马、保时捷、法拉利等进口车商纷纷表示，降价已经在路上。

汽车进口关税降至15%

财政部公告表示，为进一步扩大改革开放，推动供给侧结构性改革，促进汽车产业转型升级，满足人民群众消费需求，自2018年7月1日起，降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%，将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。

财政部有关负责人表示，我国维护多边贸易体制，此次降低汽车进口关税是我国进一步扩大改革开放的重大举措。降税后，我国汽车整车平均税率13.8%，零部件平均税率6%，符合我国汽车产业实际。这位负责人说，相当幅度降低汽车进口关税，将有利于推动供给侧结构性改革，促进汽车产业结构调整和转型升级，引导汽车产品提质增效，丰富国内市场供给，满足人民群众多样化需求，给国内消费者带来更丰富更实惠的消费体验。

这是我国针对汽车进口关税进行的第10次调整。自1986年把关税和进口调节税合并征收后，已经对汽车进口关税进行了9次调整，税率从1986年的220%下降到现在的25%。税率的下降带来了进口汽车销量的提振，从2001年的7.2万辆提升为121.6万辆，同比增长16.8%。

130万豪车降价约22万

进口关税的调整，最直接的影响自然是豪华品牌进口汽车。根据中国汽车流通协会发布的数据显示，2017年全年中国汽车累计进口121.6万辆，同比增长16.8%。

目前，我国进口汽车关税中，排量在3升以上车型的税率为25%，需交纳的关税数额为：报关价×关税税率。以一辆报关价为130万元的3.9L排量的进口汽车为例，现在需要缴纳关税为32.5万元；一个多月后关税下调至15%，该车型需要缴纳关税则下降为19.5万元，一款车型的进口关税数便有13万元的差价。

同时，按照我国现行的税收政策，一辆进口车进入中国需要缴纳关税、增值税和消费税三种。其中消费税＝（到岸价＋进口关税）÷（1－进口消费税税率）×进口消费税税率（税率从1%-40%不等）； 增值税＝（到岸价＋进口关税）÷（1－进口消费税税率）×17%。除此以外，豪华轿车还有10%的奢侈税。

在关税25%的背景下，该进口车消费税为54万元，增值税为36.55万元，奢侈税为21.5万，总税费为144.55万元。降低至15%后，消费税降为49.45万元，增值税降为33.54万元，奢侈税为19.78万，总税费下降为122.12万元，差价为21.93万元，降幅为15%。

从计算来看，10%的关税下调对于车价成本的下调预计超过10%，并将直接促使进口车降价。昨天，法拉利、保时捷等多家进口车车商向记者表示，正在研究税费下调对于市场的影响，公司将会把成本下降带来的利好释放给消费者，很快做出降价的决定。从短期来看，可能会对库存车销售产生影响，造成亏损，但长期来看，对于进口车市场非常有利。

今年以来，进口车价格已经大幅下调，此前增值税下调1%的第一天，豪华车企奔驰、宝马、捷豹路虎等等就纷纷开启了新一轮的官降周期。

对国产车价位冲击不大

昨天，在海外资本市场上，宝马、奔驰以及捷豹路虎母公司塔塔集团股价都不同程度上涨，而海外分析人士均将利好归于中国进口车关税政策。而在国内市场上，上汽、江淮、比亚迪等整车企业股价也表现平稳，甚至还出现小幅上涨。对此，全国乘联有关分析人士表示，关税下调，进口车大幅降价，但对于国产轿车影响并没有想像中那么大。

分析人士表示，2017年进口车销量超过120万辆，主要进口品牌包括奔驰、宝马、奥迪、大众、丰田、雷克萨斯、保时捷等。其中，超过70%的进口车型售价超过30万元，而超过65%销量的自主品牌售价在15万元及以下，两者不具备竞争关系，关税调整短期内对自主品牌冲击有限。

国盛证券有关分析人士也表示，对于合资品牌而言，关税调整会有一定影响，但是影响幅度有限，车价来看，国产的合资车型价格相比进口车型仍具有明显优势；其次，进口车维修成本高于国产车型，更换配件时间周期长，售后服务不具备优势；另外，同级别国产合资车型迎合国内消费者偏好，外形、空间与配置上更接地气，进口车型的旅行版，猎装版及双门轿跑在国内仍是小众车型。

还有分析人士表示，关税政策的影响还要看终端价格变化，关税下调后,经过经销商与整车厂博弈,进口车终端销售价格可能温和下降,部分合资车小幅降价。预计2018年进口车销量增速在行业增速2-3倍左右,占国内比重仍较低,冲击较小。