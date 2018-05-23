护盘不是套话　多家公司招股增稳定股价措施-新股上市若不争气 大股东高管就得兜底

晨报记者 曹西京

在很多公司的招股说明书中都宣布了稳定股价的措施。注意，这不是空话和套话，由于股价破净，这两天江苏银行和上海银行股东就着手增持了； 后者还是触发了股价稳定条款，22日晚上为此专门发布了公告，称“2018年5月22日为触发日。根据稳定股价预案，公司应在触发日后10个交易日内制定稳定股价方案并由董事会公告，将在2018年6月5日前制定稳定股价方案并公告。”看来，白纸黑字不是儿戏，新股上市三年后若股价不争气，大股东或高管得兜底了。

上海银行江苏银行试水

这两天，上市银行主要股东增持的情况引人注目。两家上市城商行江苏银行、上海银行均公告，股东最近进行了增持。

江苏银行大股东江苏信托5月17日至18日增持3129万股，目前占该行总股本的8.0047%；另一股东江苏凤凰出版传媒集团也在5月18日和21日总计增持1209.27万股，持股比例由7.56%提升至7.67%。

而上海银行二股东上港集团5月8日至18日以自有资金3.04亿元增持1957万股，持股比例由6.48%提升至6.73%。尽管此时上海银行IPO稳定股价措施尚未触发，上港集团增持不属于稳定股价措施。但股价仍不给力，在22日IPO稳定股价措施触发后，预计上港集团等大股东将进一步增持股份。

为啥？上海银行招股说明书披露，A股上市后3年内，如股票连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，在符合法律法规情况下，上市银行、持股5%以上股东及董事和高管等将启动稳定股价措施。

自4月23日起至5月22日，上海银行A股股票已连续20个交易日的收盘价低于每股净资产16.27元（2017年经审计的年报数据），触发公司稳定股价措施。上海银行5月22日收盘价为15.92元，触发稳定股价措施。公司此前披露措施包括回购股票、5%以上股东或董事和高管增持股票，5%以上股东增持金额以最近一个年度所获分红的15%为下限。接下来就看如何行动了。

江苏银行招股书披露的股价维稳程序与措施略不同，但触发条件都是上市后三年内，连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产，而且不涉及不可抗力，则必须在符合相关法律法规且分布符合上市条件的前提下，启动稳定股价程序。不过江苏银行的股价稳定预案里，在股东增持的条款里只限定了大股东江苏信托来进行，并没有说“持股5%以上的股东”，所以目前凤凰传媒是主动增持江苏银行。

提前出手触发“彩蛋”

可见，江苏银行和上海银行股东增持，都是为了维护股价稳定。前置条件达到后，通常由公司或持股5%以上的股东（有的是第一大股东等）、董事和高级管理人员等相关主体进行股票增持。这是2013年，监管层给当时准备冲刺A股的公司定下的规矩，可谓当时埋下的一个“彩蛋”。

2013年11月，证监会颁布《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》，规定首次公开发行新股的发行人及其控股股东、公司董事及高级管理人员，应提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，预案应包括启动股价稳定措施的具体条件、可能采取的具体措施等，具体措施可以包括发行人回购公司股票，控股股东、公司董事、高级管理人员增持公司股票等，上述股东或人员在启动股价稳定措施时应提前公告具体实施方案。

如今，上海银行成为第一个实践者。江苏银行最新一期经审计的每股净资产，也就是2017年末每股净资产是7.9元；其股东公告增持前一个交易日的股价是7.19元。如以年报披露后的交易日作为预警时段，两家银行主要股东开始增持时，都还没有触发各自的股价稳定机制。但股东们提前出手，或看好公司前景，或预防性举动。从股价表现看，江苏银行的“彩蛋”也会触发。

破净股不都有保护条款

截至5月22日收盘，有80只A 股跌破每股净资产，其中华夏银行、厦门国贸、交通银行等市净率最低，分别为0.636倍、0.660倍、0.692倍。但不是所有破净股都有机会，上市早的公司没有设置股价保护条款，还有的公司大股东等也力不从心。

值得关注的是股价维稳机制的触发条件。在2016年后A股上市的银行中，有些设置的条件是“连续20个交易日的收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产”，有些设置的是“最近一年”。所以同是2016年上市的银行，有的即使最近收盘价已破净，但并未启动维稳机制。而且，各家银行做出的护盘方式也不同。

不过，银行股是“破净专业户”，多只银行股更是长期处于破净状态。江苏银行、上海银行也都在公告中提及，主要股东增持是基于“对公司未来发展前景的信心”、“对成长价值的认可”。有了股价稳定机制加持，银行股会否表现好些呢？