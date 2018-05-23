伊朗一口回绝 美国“十二条”

海 洋（新华社专特稿）

美国国务卿迈克·蓬佩奥21日向伊朗提出放弃核项目、撤离叙利亚等12条“基本要求”，作为停止制裁的条件。他威胁，如果伊朗不改变当前政策，将面临“史上最严厉制裁”。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼数小时后回应这一“最后通牒”，拒绝美方要求，强调美国现已“无法替世界做主”。

美威胁施加史上最严制裁

蓬佩奥21日在美国保守派智库传统基金会发表演讲，阐述美国退出伊朗核问题全面协议后的对伊政策、即美国对伊朗的“B计划”。英国广播公司记者把这一替代方案概括为：用制裁进一步施压，迫使伊朗政府同意达成新协议。

蓬佩奥就新协议提出12项先决条件，称为“基本要求”，包括：承认以往核项目包含军事性质，今后永久、可验证地放弃相关工作；停止铀浓缩活动，绝不再对钚做再处理，关闭重水反应堆；允许国际原子能机构无条件进入伊朗境内所有核设施；停止发展弹道导弹技术； 释放扣押的美国公民；从叙利亚撤出武装力量；停止支持美方视为“恐怖组织”的团体。

蓬佩奥说，如果伊朗政府不改变当前“不可接受、无益”的政策，“制裁的刺激只会更疼”。美国将向伊朗施加“史上最严厉制裁”，动用“前所未有”的金融压力和军事力量等，逼迫伊朗停止试射导弹、削弱伊朗影响力、打击伊朗经济。

一些分析师认为，所谓“B计划”或“替代方案”只是烟幕，蓬佩奥语气强硬，显示美国总统唐纳德·特朗普政府寻求伊朗政权更迭。

伊朗质问：你以为你是谁

伊朗总统鲁哈尼在蓬佩奥演讲后数小时强烈回应，质问道：“你以为你是谁，替伊朗和整个世界做主？”

据半官方的伊朗劳动新闻社报道，鲁哈尼说，“当今世界不再接受美国替世界做决定，各国都是独立的”，美国说了算的日子已经结束，“我们将继续在国民支持下走自己的路”。

伊朗外交部长贾瓦德·扎里夫在社交媒体写道，蓬佩奥的演讲显示美国外交政策大幅倒退，“囚禁在幻想和失败政策中”，“受制于腐败的特殊利益”。美国政府“正重复同样的错误选择，因此会承受同样的不良后果”。

扎里夫说，伊朗正与伙伴一道，寻找“后美国时代的伊核协议解决方案”。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国就化解核项目争议达成全面协议。根据协议，伊朗承诺限制核项目，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊制裁。

伊朗坚称核项目出于和平目的，可用于医学领域，能生产替代能源满足国内需求。国际原子能机构多次证实，伊朗遵守全面协议。

特朗普8日宣布美国退出伊核协议，重启因协议豁免的对伊制裁。其他各方均表示将维持协议。

按照美国国内法的标准，伊核协议不具备法律效力，只是受联合国认可、相关方签署的政治承诺。按照美联社的说法，蓬佩奥所言新协议将具备正式条约的法律效力。

欧盟代表声援伊朗

蓬佩奥演讲后，欧洲联盟外交和安全政策高级代表费代丽卡·莫盖里尼立刻声援伊朗。

她批评蓬佩奥的演讲没说明美国退出伊核协议如何让中东地区更安全。她强调，伊核协议“没有替代品”。

莫盖里尼在一份声明中说，伊核协议是“十多年复杂精细谈判的成果”，“是可能达成的最优结果”。“这一协议属于国际社会，已获联合国安全理事会认可。国际社会期待有关各方遵守两年前作出的承诺。”她说，只要伊朗继续遵守承诺，欧盟将继续留在伊核协议中。

正在阿根廷参加二十国集团外交部长会议的德国外长海科·马斯说：“现阶段我们看不到一个更好的替代品。”马斯说，他定于23日与蓬佩奥在美国首都华盛顿会晤，“利用这一机会直接与他探讨相关议题”。