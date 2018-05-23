“金三角”毒品市场出现显著变化,联合国发布警告-东南亚冰毒贩卖已到“惊人地步”

晨报记者 徐惠芬 综合报道

近几年，东南亚“金三角”的毒品市场开始出现显著变化，鸦片和海洛因的生产有所下降，而冰毒的制造和贩卖直线上升。美国有线电视新闻网22日援引联合国警告称，东南亚的冰毒制造和贩卖已经达到了“惊人的地步”。

联合国官员是在于缅甸首都内比都召开的毒品与执法会议上发出上述警告的。据介绍，长久以来，东南亚一直“盛产”鸦片和海洛因，但现在，有组织的犯罪团伙开始转向投资冰毒。

以缅甸为例，在上世纪90年代，缅甸的罂粟种植量在高峰时期曾超过13万公顷，而到了2017年，缅甸罂粟种植面积下降到4.1万公顷，较2015年下降约25%。

与此同时，冰毒制造与贩卖量急剧增加。2016年，缅甸警方缴获了9800万冰毒片，创下历史纪录，这几乎是2015年该国警方缴获的5000万冰毒片的一倍。

对此，专家分析称，出现这种变化，一方面是对市场的反应；另一方面，则是由于冰毒更容易藏匿，犯罪团伙也更容易将生产冰毒的实验室四处移动。

这几年，亚太地区多个国家缴获了从该地区流出的大量冰毒，这些国家包括澳大利亚、日本、新西兰、马来西亚和印度尼西亚。根据联合国毒品犯罪办公室提供的数据，该地区毒品市场（包括海洛因和冰毒）估值已达到400亿美元。

联合国毒品和犯罪问题办公室表示，合成毒品极易制得，区域融合又促进了合成毒品的流动，造成冰毒在亚洲持续蔓延，对青年人口众多的国家而言，更是面临着日益严峻的司法体系和社会医疗服务挑战。