物业老板组织团伙 垄断小区敲墙业务-强迫百余户业主接受高价服务

晨报记者 黄慧青 通讯员 徐 朦

夏某系某物业公司法人代表，承揽着同一地区10个拆迁小区的物业管理业务，虽说权力不大，但也能“大做文章”。2018年1月底某新楼盘开盘前夕，作为该楼盘物业老板的夏某，在一次饭局上，和几名物业经理及保安队长李某、吴某等人合谋，意图垄断自家管理的小区敲墙业务，以牟取暴利。在接下来的几个月内，在夏某授权下，李某等人干起了强迫交易的勾当，也将自己推向了犯罪的深渊。

近日，上海市浦东新区人民检察院以涉嫌强迫交易罪对夏某、李某等8人批准逮捕。

社会闲杂人员冒充物业人员

经查，夏某、李某等7人系上海市某物业公司工作人员，该公司系某小区的物业管理单位。自2018年2月至4月案发，上述犯罪嫌疑人为控制该小区敲墙工程获取非法利益，伙同社会闲杂人员魏某，由魏某冒充物业人员，在李某等6人的配合下以清查违规敲墙、打洞为由，采用小区门口拦截、语言威胁、上门滋扰、断水断电等手段驱赶外来施工人员、阻挠业主施工，并胁迫该小区100余户业主被害人以高于市场价多倍的费用接受上述人员指定的敲墙、打洞服务，强迫交易金额达25万元。

据犯罪嫌疑人供述，这个8人的小团体分工明确，一有风吹草动就到达现场阻止施工。赵某交代，“我拉了一个群，这样有人听到敲墙的声音在群里吼一声，去制止别人敲墙时人多些也能制止有效些。”魏某交代，“我每天在小区门口坐着，不让那些带敲墙打孔设备的人进小区”，当发现有业主需要敲墙时，“我们就上楼以物业的名义制止，以各种理由不让原来的人敲，接着谈价钱让我们自己来敲，这样，小区的敲墙业务就可以由我们来做了”。

为了制止业主自行找来施工工人，这群人“八仙过海，各显身手”。魏某供述，自己以对方违规为由让其停工，不停工就停电、停水，把他们赶出去。

李某某称，自己利用物业身份不让业主占用公共部位，用各种手段包括上门阻止、保安上门制止、发整改通知书等等让其无法开工，“这样业主为了能够继续装修，只能接受我们敲墙服务”。一旦发现有业主家开始敲墙，他们就在微信群里招呼大家一起去阻止，利用物业拥有楼宇门卡和电箱钥匙的便利，进行断电断水。这种操作模式已经让他们形成了一种默契，以致在短短三个月内，就成功胁迫该小区100余户业主接受他们的敲墙业务。

“外面找的装修人员不让进小区”

小区的业主表示，小区物业的敲墙打洞装修业务，是被保安垄断的，自己在外面找的人不让进小区，装修老板不敢敲墙，不得已只能找物业高价敲墙。

业主龚某某证实，自己本来找了工人来敲墙，但被物业阻止，后女婿到场沟通，物业离开后继续施工，结果就被停电停水，再次和物业交涉后，物业表示不能让外面人敲墙，最后只能交给物业做了这个活儿。

业主袁某某称，自己请了装修队装修，结果被告知黄沙水泥只能向小区内专门卖黄沙水泥的购买才能运进来，价格比外面贵。而且敲墙的也必须找小区物业里介绍的人来敲墙，不然会被断电断水，因为自己不想添麻烦，只好直接找了小区门口保安亭的保安商谈敲墙的业务。

业主印某某称，自己找的装修队敲墙砖时被停水停电，被物业保安阻止不让施工，还称要办出入证，但办好出入证后仍被阻止施工，保安还把装修工人的工具拿走，物业开具整改单并要求恢复墙面，之后保安经理联系了一个男子，称如果让他来敲就可以。自己没有办法只好妥协，但付了相关敲墙费用后，对方拒绝给收据。多名装修工人都证实了业主的这些指控，并表示物业找的这些人的收费明显比行业内的平均价格贵很多。曾听不少业主反映价格翻好几倍，太贵太黑。

2018年3月底，小区业主被害人柏某因不堪物业公司的胁迫，愤而向公安机关报案，公安机关高度重视，先后将夏某、吴某等8人抓获，并以涉嫌强迫交易罪提请浦东新区检察院批准逮捕。

浦东新区检察院认为，这8名犯罪嫌疑人利用物业管理权力，以制止其他敲墙业务人员装修工具入场、上门阻扰施工、言语威胁、断水断电甚至殴打的方式强行承接敲墙业务，在小区形成垄断，使其他装修人员不敢承接敲墙业务，使业主形成心理强制不得不接受嫌疑人高价敲墙工程，嫌疑人以强迫交易的方法攫取非法经济利益，严重扰乱正常的工作和生活秩序，其行为已经构成强迫交易罪，对8名犯罪嫌疑人批准逮捕。