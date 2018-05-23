17家店仅2家有环评 饭店扰民何时休-好世凤凰城居民：希望加快整治，今夏不再受煎熬

晨报首席记者 叶松丽

2月13日晨报刊登《颠勺、擦锅、鼓风机……沿街饭店噪音困扰小区居民》一文，报道了闵行区银都路上好世凤凰城部分居民不堪沿街饭店油烟和噪音困扰，老年人耳朵受损，家里马桶翻污。商户在后墙上开门，直通小区居民楼下。春节后，颛桥镇相关部门多次现场检查督促。居民们反映，如今破墙开的门堵上了，两家无证照餐馆、一家旅馆及一家酒店式公寓也停业了。目前相关部门正对沿街餐馆污染问题采取措施。不过，何时完成整改尚未确定。居民们表示，夏天来临，希望别让他们再受煎熬了。

“老毛病”长治不愈

报道见报当天，颛桥镇相关部门回复晨报记者称，好世凤凰城的问题已是一个老问题。早在2017年7月11日，该镇环保办就已经会同闵行区环保局在好世凤凰城居委会召开居民沟通会。居民反映的主要问题在于噪音和油烟问题，其中集中在3家餐饮，百年龙袍汤包店、老狼烧烤和家香饭店。3家餐饮均已签署整改意见书同意于2017年7年16日前完成降噪音整改。

2017年7月17日，现场巡查3500-3508号家香饭店、盛祥小吃、米吧餐馆已完成噪音整改。2017年8月2日，上海市闵行区环境监测站提供的检测报告显示，3家餐厅整改后噪音排放均已达标，上述3家餐厅均有油烟净化器。

今年3月8日，颛桥镇再次召集相关部门开会讨论，决定先拆除并封掉开进小区院墙里的门。加大对沿街餐馆饭店的管控，严厉监控油烟噪声排放情况，认真督促餐饮商户落实环保治理设施后期的专业保养及维护。会后，该镇城管中队已责令两家未获得审批的破墙开门商户整改，现已整改完毕。

然而，好世凤凰城的居民对相关部门的努力感到很困惑。“相关部门来整改，我们都去看了。单门单户去检测，噪音也许是达标的。可是，我们院墙内，这个相对密闭的空间内，是这么多家店铺的联合噪音。”

闵行联合执法“开药方”

今年4月17日，闵行区安委办牵头，该区建管委、市场监督局、环保局、城管执法局、水务局、气象局、安监局以及公安消防支队等相关职能部门，再次对好世凤凰城沿街餐饮区域开展专项执法检查。

安全隐患方面，该区安监局在对相关餐饮单位检查时发现，部分餐馆存在电气线路敷设未符合规范技术标准要求等情况。消防部门在执法检查中发现，部分餐馆的疏散指示标志、应急照明未保持完整有效，消火栓无水源，消防器材缺少，灭火器配备不符合标准等问题。

闵行区大众燃气公司等相关单位在检查中发现，好世凤凰城外沿街商铺存在穿墙乱接燃气软管的重大安全隐患。有的软管长达5-6米，都暴露在外墙外，并随意弯曲穿墙，从楼上至楼下，接进三家用户店内。记者了解到，目前该处燃气隐患已经得到整改。

此前，好世凤凰城业委会曾向晨报反映，因开发商在建设时，东大门西侧为商品零售配套，东大门东侧可以开餐馆。因此，小区内部布设管道时，东大门西侧的管道口径没有东侧的管道口径大。现在，东大门西侧原本做商品零售的门面开起了餐馆，油污给小区内部排污管道造成很大压力，有居民家里出现马桶翻污。但闵行区安监部门相关文件中并未提到小区建设时的规划，以及排污管道口径问题。该文件称，未发现雨、污混接现象，污水管道排水通畅。

关于油烟排放问题，好世凤凰城靠近沿街饭店的居民反映，他们的衣服常年散发出一股饭菜味，非常尴尬。闵行区环保局现场检查了17家商户发现，仅2家此前在颛桥镇环保办理过环评，其余15家都没有办理。区环保局将对相关区域内的经营户进行油烟检测，对油烟排放超标行为依法予以行政处罚。

此外，闵行区市场监督管理局检查了18家餐饮企业，有两户新开的餐饮店没有营业执照，目前已经被停业。沿街商铺的违法搭建问题，下一步也将依法查处。

不过，以上问题闵行区相关部门未明确整改和查处的时间节点。

拆违程序尚未启动

昨日记者从颛桥镇以及好世凤凰城业委会获悉，目前整改行动已经开始。

业委会表示，近日相关部门拆了一些广告牌； 两家无证照餐饮企业已经停业； 一家旅馆及一家酒店式公寓也都停业了； 商铺后面乱接的燃气管道拆除了。不过，“拆违程序还未启动，污水管道改造方案还未确定”。

业主们表示，梅雨季节即将来临，接着就是盛夏。“我们希望有关部门加快整改速度，别让我们在这个夏天继续受煎熬。”