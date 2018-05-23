一枚烟头牵出10年前百万盗窃嫌犯-另案中发现嫌犯生物信息与当年烟头所留生物信息一致，警方据此关键线索破案

晨报记者 吴艺璇

10年前，上海黄浦区一处配电站内发生了一起价值百万元人民币的电力器材被盗案件，由于当时侦查条件有限，警方没有能找到犯罪嫌疑人。10年之后，上海黄浦公安通过案件梳理，数据比对，从另一起案件中找到了发生在10年前的这起特大电力器材盗窃案的作案人，将犯罪嫌疑人孟某抓获。

案发现场发现可疑烟头

2008年秋，黄浦区半淞园地区发生一起特大盗窃案。电力公司员工刘先生在江边路上一处配电站巡检时，发现该配电站内的变电器材被盗。经清点，被盗的物品涉及电工器材20余套，变压器2台，当时评估涉案总价值近128万人民币。

黄浦警方初步认定犯罪嫌疑人系撬门入内盗窃，民警从案发现场周边的监控录像、群众走访等方面入手开展大量调查取证工作，可是由于当时案发地周围都是荒芜的空地，配电站尚未安装视频监控设备，令侦破工作陷入了困境。就在这时，现场勘查人员在配电室内发现一枚新丢弃的烟头，侦查员询问电力公司工作人员获悉，根据消防安全要求，电力公司严禁员工在工作区域内吸烟，侦查员基本排除员工在配电室吸烟的情况。专案组推测，这枚烟头的主人很可能就是犯罪嫌疑人。然而侦办人员在进行大量走访工作后，始终没有找到烟头的主人。

数据碰撞，抓获烟头主人

2018年，江边路配电站周围已从原本的荒芜空地变成高楼林立的住宅区。探组的办案民警也换了一批又一批，可当年那本特大盗窃案的材料依旧摆在办案组的未破案卷柜上——民警办公室最显眼的地方。随着技术的进步，烟蒂的主人浮出了水面。此前另一起发生在半淞园地区的案件中，违法人员孟某因为在自己经营的麻辣烫店内违规使用增压阀被属地派出所行政拘留。通过数据碰撞，警方发现孟某的生物信息与烟蒂上的生物信息完全一致。

据群众反映，孟某早年曾做过废品回收生意，并且赚得了第一桶金，可就在这之后孟某却突然改行在闹市区开了一家做麻辣烫的餐饮店。这细微的变化没有逃过侦查员的眼睛。今年3月15日，经过警方缜密侦查，犯罪嫌疑人孟某被抓获。经审讯，孟某交代了其因为当初手头拮据，遂在2008年10月采用撬门入室的手法将江边路配电站内的变电器材盗窃、变卖的犯罪事实。