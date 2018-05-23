菜场窃2000枚硬币 碰撞声太响小偷被抓

晨报记者倪冬 通讯员马晓杰米杨军报道 近日，浦东洋泾地区有个小偷，为了不走空，连一块钱的硬币也不放过，背了整整一包，结果逃跑时因为硬币碰撞的声音太响，被正在周边巡逻的民警人赃并获。

5月12日凌晨，浦东公安分局洋泾派出所民警正对辖区一菜场周边展开巡逻，忽然听到菜场内有金属物体碰撞的声音。这个时间点，菜场内应该不会有人，为了尽快查明情况，民警立即将巡逻队分为两组，从两侧向发声的源头靠近，并在一个收银台下发现一蜷缩的身影和一个背包。民警发出警告后，只见一人从台面下窜出，背包里的东西也散落一地。原来金属碰撞声就是由背包里的这堆硬币发出的。

经审讯，嫌犯范某交代因经济拮据，半夜翻入菜场盗窃，可是找遍整个菜场也未发现值钱的东西。不想白跑一趟的他于是将整个菜场的零钱箱洗劫一遍，由于硬币数量较多，找了背包将赃款倒入其中，令其没想到的是，就因为这个声音，被民警发现并擒获。经清点，其偷盗金额两千多元。