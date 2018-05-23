有经济抚养能力却逃避责任-狠心父亲遗弃女婴被判1年

记者 李东华

晨报讯 小萌（化名）出生5天就因母亲病重而再次被送回医院，一个月后母亲离世，而亲生父亲也再没出现过。昨天，小萌的生父王某被指控涉嫌遗弃罪一案在虹口法院开庭，并一审判决，其因犯遗弃罪被判处有期徒刑一年。

2016年3月4日，王某的女友在虹口区江湾医院生下女儿小萌，女友产后出院。3月9日，王某女友染病，王某带着小萌将女友送至江湾医院救治，同日女友病情危重转院至上海市第一人民医院。转院时，王某将小萌交由江湾医院代为照护。4月28日，王某女友因抢救无效死亡。江湾医院照护小萌期间，院方和公安机关多次联系王某，其均未予理会，也未曾探望过小萌。至王某被抓获，小萌被弃置长达一年九个月。目前，小萌在上海市儿童临时看护中心得到临时看护。

2017年12月29日，虹口检察院以涉嫌遗弃罪对犯罪嫌疑人王某批准逮捕。2018年4月26日，虹口法院公开审理了该案。法庭上，王某辩称自己曾经筹钱想要接回照料女儿，但最终没有筹到钱。但检方表示，在批捕阶段，王某曾表示不想放弃对小萌的抚养。

庭审最后陈述时，王某态度再次发生变化，当庭表示等自己出去后会挣钱好好照顾女儿，抚养女儿。检方庭上出示了王某银行卡的资金来往记录，从2017年4月到12月，王某的银行卡出现多次交易记录，王某在主观上没有抚养小萌的想法。

昨天，虹口法院对该案进行了一审判决，王某因犯遗弃罪被判处有期徒刑一年。主审法官表示，王某在女儿出生后一年零九个月中对女儿不仅没有抚养，且无任何关照，这种逃避责任行为对社会以及对女儿的心灵成长都会带来伤害。关于之前王某说的无经济能力抚养女儿，“但我们查到其银行卡里在7个月内有6万元，所以至少不是王某说的那样完全没有经济能力”。