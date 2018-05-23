比普通菜贵10多倍但有假，买有机蔬菜认准“有机码”-有机蔬菜种植基地需3年内未使用过化学农药、化肥等违禁物质

晨报记者 李晓明

与普通蔬菜相比，有机蔬菜的价格要贵上10多倍。由于普通消费者难以辨别，有机蔬菜市场也鱼龙混杂，“以假乱真”的现象层出不穷。市工商部门也曾对此乱象开出过巨额罚单。

备受追捧的有机蔬菜究竟该达到什么标准？消费者又该如何鉴别？记者从工商部门获悉，正宗有机蔬菜上市，外包装上应有国家相关机构颁发的“有机码”证明。

有机蔬菜有多好？

蔬菜分四级，有机处顶端

市民日常所吃的蔬菜，实际上也是分等级的。目前在我国，市面上的蔬菜大多分为四类等级：如果建立一个金字塔模型，普通类蔬菜处于最低层，然后依次是无公害蔬菜、绿色蔬菜、有机蔬菜。要求最严格、最安全的就是有机蔬菜。但对于消费者来说，产品是否“有机”，光凭肉眼很难判断，在购买时难免会有所顾虑。

据专家介绍，有机蔬菜必须严格按照有机生产规程，不使用任何化学合成的化学农药、化肥、激素以及基因工程生物及其产物，遵循自然规律和生态学原理，种植讲究安全、自然的生产方式，采用可持续发展的农业技术，协调种植业和养殖业的平衡，维持农业生态系统的良性循环。同时，还必须经过独立的有机食品认证机构全过程的质量控制和审查。

有机种植有多难？

需用有机肥，交界要标记

现代化种植蔬菜少不了用化肥和农药，但是有机蔬菜的种植是必须严格禁止这些投入品，且对施肥和病虫草害的防治要求更严格。

有机蔬菜不能使用化学合成的肥料，只允许采用有机肥和种植绿肥。上膳源种植技术主管向记者介绍：“我们都是利用农场现有鸡粪、鸭粪、猪粪、羊粪、剩余秸秆和蔬菜废弃物等。或是根据蔬菜营养需要，选择使用一些经过有机认证机构认证过的生物有机肥。”

在防虫防草这方面，有机蔬菜种植中还不能用除草剂、化学杀虫药和转基因工程技术，只能采用物理和生物防治的措施，如黄蓝板、诱捕灯、害虫天敌等，还有在蔬菜基地雇人来捉虫除草。

此外，有机蔬菜生长过程中不能使用生长调节剂，这种要求使得有机蔬菜产量不高，一般是普通种植方法的60％左右，所以有机蔬菜价格高。

同时，整体上看，有机蔬菜的生产环境要求很高，种植的基地要求3年内未使用过化学农药、化肥等违禁物质。此前，市工商对沪上一家有机蔬菜品牌进行处罚，就因为其一块种植基地转换期未满三年。种植有机蔬菜的基地还要求不能有水土流失、风蚀及其他环境问题，包括空气污染等，灌溉用水应优先选用未受污染的地下水和地表水。

另外，有机蔬菜基地中不能夹有普通蔬菜的地块，在和普通蔬菜种植地块交界处必须有明显标记，如河流、山丘、人为设置的隔离带等。

辨别有机有几招？

包装有标志，扫描可查询

只有生长环境、栽培管理等全过程都达到有机标准，才能称为有机蔬菜。

有机蔬菜市场上鱼龙混杂，普通消费者很难辨别真伪。对此，上膳源创始人李相军指出，实际上国家对于有机认证有一个专门的标准，只有达到标准获得认证才是正宗的有机蔬菜。“鉴别有机蔬菜的最好方式是，认准包装上的有机标志。在有机菜的包装上，贴着有机码标志，标志上写有‘身份号’以及‘刮开涂层得有机码’的字样。消费者可登录‘中国食品农产品认证信息系统’(food.cnca.cn)，在‘有机码查询’栏目中，输入所持产品上的‘有机码’，或是直接扫描标志上的二维码，查询该有机产品认证标志所对应的获证产品的基本信息。”