晨报记者谢克伟报道 记者昨天从残联获悉，《国家通用手语常用词表》和《国家通用盲文方案》已经审定，经中残联、教育部等同意，自7月1日起实施。此举意味着，手语有了“普通话”，盲文有了“规范字”。

据悉，我国地域辽阔、方言众多，各地听力残疾人使用的手语存在差异，现行盲文标调的不规范也给视力残疾人的学习与生活带来不便。调查显示，手语动作不一致和词汇量不足是当前我国听力残疾人和残疾人工作者手语使用中面临的两大问题。表达同一概念的手语动作不一致，导致不同群体之间的手语沟通产生困难。59%成年聋人和82.8%聋人工作者认为有必要制定国家通用手语，63.1%的 成 年 聋 人 和85.2%的聋人工作者希望制定国家通用手语。

《国家通用手语常用词表》由两部分内容组成：一是说明词表适用的范围、词表中所使用的一些核心术语的定义、手语动作线图解符号的式样和含义、词表编制的基本原则和使用说明。二是按照音序排列的词目。相较于原《中国手语》，《国家通用手语常用词表》明显地收录了广大听力残疾人现实生活中广泛使用的手语，替换了过去许多和汉字一一对应的手语，大量减少了手指字母的使用，注意描述手语表达时体态动作和面部表情的变化，重在体现手语表形表意的语言特点。

《国家通用盲文方案》沿用了现行盲文的声母、韵母、声调和标点符号，没有改变、删减或增加任何一个符号，只是完善了现行盲文标调规则，规范了声调符号的用法，是对现行盲文的继承和发展。它保持了盲文的稳定性，保障了盲人文化的传承性。国家通用盲文能够与现行盲文平稳、顺利地实现新旧过渡，做到“学新会旧、懂旧识新”。学习了国家通用盲文的人，如果要阅读以前旧版现行盲文书籍，无需准备性学习。