中消协昨召开促进网约车安全消费座谈会，对网约车平台提出五大建议-有骚扰、暴力等行为司机要纳入黑名单

记者 李晓明

晨报讯 针对近来发生的多起网约车侵害消费者安全的恶性事件，中国消费者协会昨日召开促进网约车安全消费座谈会。滴滴、首汽约车、神州优车、北汽集团、易到、携程等网约车平台经营者介绍了各自平台的业务类型、审核管理、运营状况，保障消费者安全的措施，对消费者投诉的处理等情况。

中消协指出，安全权是消费者的首项权利，保障消费者安全是经营者的法定义务。

中消协要求网约车平台经营者要切实落实法定义务，依法承担保护消费者权益第一责任人的责任：

一是强化入网审核。要采取有效措施，加强对车辆、司机的审核把关。应当对司机的驾驶经历、交通责任事故、暴力犯罪记录等情况采取标准一致的审核要求，进行严格核查，严把人员准入关。

二是强化安全管理。要切实加强对司机的法律培训和安全教育，要切实杜绝“马甲车”。

三是强化合同警示。要公平制定、提供格式条款，依法确定平台、司机、消费者之间的权利和义务，以显著方式提示与消费者有重大利害关系的内容，特别是安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任等。

四是强化信息保护。要依法收集、使用消费者个人信息，严格控制收集范围，严格履行保密义务，严格防范信息泄露，不得通过评价、分享等方式泄露、出售或者非法向他人提供消费者个人信息。

五是强化投诉处理。要高度重视消费者投诉，严格筛查司机被诉情况，及时消除安全隐患。对有骚扰、暴力行为的司机要纳入黑名单，采取零容忍，防止后续服务危害公众安全；对多次被诉的司机，要区分情况加强信用惩戒，限制接单数量，实施有效管理。

结合正在制定的《电子商务法》，中消协呼吁立法机关，进一步明确、细化电子商务平台经营者的相关规定，强化对消费者的保护，防止电子商务平台经营者逃避自身应尽义务和责任，损害消费者合法权益。