专家为“长三角一体化”发展开良方：-建议打破行政区划障碍 加快上海大都市圈建设

晨报首席记者 李 芹

《上海市城市总体规划（2017-2035年）》提出上海主动融入长三角区域协同发展，构建上海大都市圈，打造具有全球影响力的世界级城市群。但如何发挥上海的核心城市功能，同时更好地服务于长三角一体化？

在民建市委与长宁区人民政府联合举办的“上海民建浦江论坛”上，与会专家各抒己见，共话上海大都市圈规划与建设。

人口跨地区流动不充分

会上，民建市委副主委、上海社科院副院长张兆安发布了民建市委“关于加快上海都市圈建设，服务于长三角一体化的建议”课题研究成果。

课题组认为，各国的一线全球城市都已形成以自己为核心的都市圈，范围超过了自己行政管辖的边界，并且用网络状的轨道交通线路将自己与周边其他中小城市几乎“无缝”连接在一起。相比之下，“上海都市圈”的规划和建设迟迟未能展开，远远落后于纽约、东京、伦敦等一线全球城市为核心的都市圈。之所以造成这样的现状，除了认识上的问题，还有规划与区划上的问题。

“上海的辖区范围严格说来不只是一个城市，而是多个城市围绕着中心城区组成的都市圈的一部分，管辖的面积达到6000多平方公里。如果按照国际一流的都市圈来建设的话，那么，上海都市圈可比照的是东京都市圈。”张兆安以东京都市圈为例提到，东京都市圈连成片的建成区半径超过50公里，人口规模超过3700万。相比之下，如果把相邻的一些中小城市纳入潜在的“上海都市圈”的统计，人口大约也只有3000万，因此，都市圈范围之内的人口仍然有增长空间。

再说区划问题，由于行政边界的存在，阻碍了资源跨行政区的配置。加上基础设施网络化和连通性不够，公共服务和社会保障未一体化，人口跨地区流动仍然不够充分。

建轨交连接周边中小城市

因此，课题组认为首先要联手制定都市圈规划，并且建设大体量、快速度和网络化的轨道交通连接起上海中心城区和周边的中小城市。在上海都市圈范围内，可以考虑加快户籍制度改革，比如都市圈内社会保障和公共服务一体化和均等化的进程提速，廉租房、公租房等逐步覆盖到低收入的外来人口。

同时，考虑打破行政区划障碍，取消在上海行政边界内划定城市建成区边界，以适应都市圈建设的需要。此外，在上海都市圈内科学预测人口增长速度，调整公共服务和基础设施的数量、结构和布局来适应有效需求。“能顺应人口增长的公共服务和基础设施投资既可在短期内拉动经济增长，又可在中长期拥有可持续的回报，避免城市病。”张兆安指出，这样一来，未来就不再需要对外来人口实施公共服务区别对待，从而最终在经济增长、城市宜居与社会和谐三个目标实现共赢。