普陀区首推“政府开放日”-邀请市民代表参观区政府，与区长面对面

记者 杨天弘

晨报讯5月21日，普陀区通过官微发布了“普陀区首次政府开放日征集市民代表的公告”，欲征集60名市民代表于6月15日参观区政府，与区长面对面。

普陀区政府办公室工作人员介绍，活动当天会先带大家参观一下普陀区政府的办公场所。随后市民代表将听取普陀区开展政务公开工作的情况报告。最后，区长会讲解普陀区情，并现场解答市民代表的提问。

整个征集活动截止日期是5月25日，市民在此之前可通过普陀区政府门户网站或者官方微信公众号提交报名表。只要年满18周岁，具有完全民事行为能力，在普陀区工作、生活、学习，对政府工作感兴趣、并有想法的市民都可以报名参加。

除了个人基本信息，报名表还设计了“您想向区长提什么问题”、“您有什么话最想对区长说”等问题。

普陀区政府办公室工作人员说，如此设计是为了能事先掌握一些市民最感兴趣的话题，届时区长会更有针对性地为大家解读相关政策。

据透露，截至目前，市民最为关心的话题有教育、社区管理、绿化市容等。比如，有市民提出“如何解决普陀整体教育资源薄弱的现状”、“老式公房加装电梯”、“如何改善公共绿化”以及“如何整治群租房问题”等。

粗略统计，征集活动公布的当天，就有100多名市民登记报名。普陀区政府办公室工作人员表示，届时会根据报名者的职业、年龄、所在街镇、政治面貌、学历、最关注的话题等，选出各个方面具有代表性和特点的60名市民代表参加开放日活动。同时他还表示，此次的政府开放日活动只是初次尝试，如果活动效果好的话，今后可能还会将“政府开放日”形成一种常态化制度化的政务公开举措。