子不语

培根说，知识就是力量。

（一）

400多年后，我们迎来了知识大爆炸的时代。我大学时候最喜欢的傅杰老师在一个音频分享平台上开了精读《论语》的课，一年200节课仅售199元。我大学的同寝室哥们，后悔当年逃了傅老师的课，于是花了一条玉溪的烟钱，就能重温大学时代错过的知识。

相比199元就能买一年200课时的《论语》精读，ayawawa似乎确信，她的女性情感培养课程，要比诘屈聱牙的“子曰”值钱得多。她最贵的白金课套餐费每年收费超过50万，即使是最普通的大课，也价值16800元。

那她贩卖的是什么样的知识呢？“谷雨实验室”在一篇对于ayawawa 的长篇通讯报道里这样的总结：ayawawa让她的300万粉丝相信，人类所谓寻情逐爱，犹如一场精心计算的价值匹配，本质上跟动物间的繁殖行为并无区别。

ayawawa的名言是：“有人说，你为什么要让女孩把自己当成商品？我说不当成商品，难道当成赠品吗？”

（二）

实际上，在许多热点事件中，ayawawa 都留下过惊世骇俗的言论。比如当时的北医三院产妇事件，34岁的中科院女博士怀孕快7个月，高血压合并子痫前期死亡，家属带领50余人占领医院产科闹事。ayawawa评论该事件的点既不在医闹上也不在责任追究上，而是把矛头对准了可怜的去世产妇：“把自己打扮漂亮，早生孩子，不要高攀，不要找凤凰男。遵循了我说的任何一个，哪怕问个婚前五问，都不至于导致如今的结果。”

几乎所有事情，都能被她扯入她那一套“女性商品逻辑”。“慰安妇事件”，其实只不过是她那套逻辑的无脑延伸，一个彻底激怒公众的突破口。

她一直在挑战底线，只不过之前传播的没有那么广，我们似乎就有借口充耳不闻。

（三）

“知识就是力量”这句话，在如今这个时代得到了前所未有的诠释。当个人的内容与知识，都有机会直接变现的时候，我们的期待是每个人都能在其中筛选出适合自己的优质知识。可现实与我们的期待恰恰相反，不知道怎么搞的，反而劣币驱逐着良币。许多贩卖所谓知识的，一边赚得盆满

钵满，一边不惧声名狼藉。

ayawawa 肯定是聪明人，虽然不知道是不是像她说的那样，“比我聪明的人都没我漂亮，比我漂亮的都没我聪明”，但作为第一代网红，从猫扑时代一直到今天将近二十年，一直没有过气，手里还有三百万粉丝可以供养她并接受她的洗脑，我们知道她有着常人所不及的网络经济运作知识。可这些知识她不会贩卖，这是她的饭碗。她靠她的聪明编辑出一套知识，用来迎合现代女性对婚姻急功近利的焦虑。她让她的粉丝们相信，她可以为她们找到快速获得人生利益的捷径。粉丝们的功利成就了功利的ayawawa，她之所以敢于不断挑战底线，是因为她知道，哪怕所有人都对她深恶痛绝，只要有一小撮人怀着对婚姻迅速成功的执念，以及对她的深信不疑，她就能活得很滋润。何况她手里已经有了三百万这样的人。知识就是利益。

她卖的不是知识，而是毒品。哪怕大多数人都深恶痛绝，只要有一小撮人沉迷其中，她就能坐收巨大的利益。

和她做着同样事情的人有许许多多，比如经常被她当作反面教材拿出举例的咪蒙，实际上是和她一个模子出来的同行。他们以无所不用其极的手段编辑出通往各种各样成功的捷径，然后待价而沽。只不过暂时没有激怒我们，只要《致贱人》不是冲自己来的，我们似乎就有借口充耳不闻。

（四）

这里一小撮人，那里一小撮人，加起来，为这些知识毒品买单的，规模着实不小。

这是一个时代中功利情绪的最直观体现。许多诈骗之所以能够成功，就是因为让受骗者相信自己能获得巨大利益。而这些知识毒品的贩卖者，手段无疑比诈骗犯更加高明。

微博禁言6个月，又有什么用呢？禁不了ayawawa的三百万粉丝对她的继续供养，也禁不了ayawawa的同行继续招摇过市。

我们能看到的只有真正知识的妥协——

傅杰老师的课在平台上的点击量已经达到200多万，但有一次碰到一位从事出版行业的师姐聊起此事，她说，要不是傅老师以前给EMBA上过课，知道怎么在《论语》 里夹带一些商业成功、企业管理之类的道理，恐怕卖得远不会有这么好。说完她悠悠地叹了口气。