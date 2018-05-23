习近平讲解绵延五千多年的中华生态文化

习近平指出：“中华文明历来强调天人合一、尊重自然。”“天人合一”是视天地万物人为一体的思想。在中国古代文化中，人与自然的关系被表述为“天人关系”。董仲舒说：“天人之际，合而为一。”季羡林先生对此解释道：天，就是大自然；人，就是人类；合，就是互相理解，结成友谊。在儒家看来，“人在天地之间，与万物同流”，“天人无间断”。也就是说，人与万物一起生灭不已，协同进化。人不是游离于自然之外的，更不是凌驾于自然之上的，人就生活在自然之中。程颐说:“人之在天地，如鱼在水，不知有水，只待出水，方知动不得。”即根本不能设想人游离于自然之外，或超越于自然之上。“天人合一”追求的是人与人之间、人与自然之间，共同生存，和谐统一。

道法自然。“道法自然”是自然之道。《老子》第二十五章说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”把自然法则看成宇宙万物和人类世界的最高法则。老子认为，自然法则不可违，人道必须顺应天道，人只能“效天法地”，将天之法则转化为人之准则。王弼注曰：“法谓法则也。人不违地，乃得安全，法地也。地不违天，乃得全载，法天也。天不违道，乃得全覆，法道也。道不违自然，乃得其性，法自然也。法自然者，在方法方，在圆法圆，于自然无违也。”他告诫人们不妄为、不强为、不乱为，顺其自然，因势利导地处理好人与自然的关系。

尊重自然。“万物各得其和以生，各得其养以成。”尊重自然，追求人与自然的和谐是中华传统文化的重要价值取向。《论语·述而》中说“钓而不网，弋而不射宿。”即钓鱼不要截住水流一网打尽，打猎不要射夜宿之鸟，反映出古人朴素的生态道德思想。《孟子·尽心上》曰“亲亲而仁民，仁民而爱物”，就是说，不仅要爱护自己的同胞，而且要扩展到爱护各类动物、植物等自然生命。尊重自然的理念，强调了人类应当担负保护自然界以及其他生物的道德责任和义务，尊重与爱护大自然，以仁慈之德包容与善待宇宙万物，体现出对人与自然关系的独特思考和生态智慧。

保护自然。保护自然，体现了对动植物等自然资源永续利用的可持续发展思想。我国古代通过立法，形成了对生物资源按自然规律顺时取用、禁止灭绝种群等规定。上古时代夏禹执政时曾颁布的一条禁令：“春三月，山林不登斧，以成草木之长。夏三月，川泽不入网罟，以成鱼鳖之长。”大意是说：春天三个月中，正是草木复苏、生长的季节，不准上山用斧砍伐。夏季三月，正是鱼鳖繁殖和生长的季节，不准用网罟在河湖中捕捞。辅助齐桓公称霸的大臣管仲提出：“为人君，而不能谨守其山林菹泽草莱”（不重视环境保护工作的君主），“不可以立为天下王”；“山林虽广，草木虽美，禁发必有时”，“春政不禁，则百长不生；夏政不禁，则五谷不成”。