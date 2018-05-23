央视网消息：天地英雄气，千秋尚凛然。

一个有希望的民族，不能没有英雄。一个有前途的国家，不能没有先锋。

英雄，在习近平心中的分量非常之重。习近平曾在多个场合表达对英雄的崇敬，号召全社会崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄。

视频点击：http://news.cctv.com/2018/05/23/ARTIXNnHphDw5GQn0FI3DyCO180523.shtml

历史资料：央视网微视频《追思与追忆》

致敬英雄，就要崇尚英雄

“中华民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄辈出的民族，和平年代同样需要英雄情怀。”

“对为国牺牲、为民牺牲的英雄烈士，我们要永远怀念他们，给予他们极大的荣誉和敬仰。”

……

习近平一贯敬重英雄、崇尚英雄。

十八大以来，每年的烈士纪念日，习近平都会参加纪念仪式，致敬英雄，不忘初心；四年多来，习近平两次出席南京大屠杀死难者国家公祭仪式，铭记历史，砥砺前行；每到一个革命历史纪念地，习近平都会敬献花篮，缅怀英烈，追思忠魂。

松柏含翠祭先烈，鲜花垂泪寄哀思。那一个个深深的鞠躬、一次次深情的仰望、一声声殷切的期盼，凝聚着对历史的敬畏、对英雄的追思、对先烈的景仰……

饮水思源，不忘来路。2014年，国家立法确定抗战胜利纪念日、烈士纪念日、南京大屠杀死难者国家公祭日，并举行隆重纪念活动。习近平在两个月内两次参加抗战纪念活动，身体力行，带领全国人民一起崇敬英雄、致敬英雄。

不朽功勋彪炳史册，红色记忆永不磨灭。正如习近平所说，“对一切为国家、为民族、为和平付出宝贵生命的人们，不管时代怎样变化，我们都要永远铭记他们的牺牲和奉献”。

2018年4月27日，十三届全国人大常委会第二次会议全票表决通过《中华人民共和国英雄烈士保护法》。来源：新华网

致敬英雄，就要捍卫英雄

英雄是中华民族的脊梁。习近平强调，对中华民族的英雄，要心怀崇敬，绝不做亵渎祖先、亵渎经典、亵渎英雄的事情。

铭记在心，落实于行。

2018年4月27日，习近平签署主席令，公布中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过的《中华人民共和国英雄烈士保护法》。该法案自5月1日起正式施行。

2018年5月，最高法发文，加强红色经典和英雄烈士合法权益的司法保护，依法惩处亵渎英雄烈士形象等违法犯罪行为。

精神融入血脉，方能挺直民族脊梁。

以法律武器守护和捍卫英烈尊严，让英烈精神融入血脉。国家和人民永远尊崇、铭记英雄烈士为国家、人民和民族作出的牺牲和贡献。在习近平的带动下，全社会更加重视保护英雄烈士，对英雄烈士予以褒扬、纪念，并加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益。

--明确侵害英烈行为的民事、行政、刑事责任。

--惩治宣扬、美化侵略战争行为。

--实行英雄烈士抚恤优待制度。

……

《中华人民共和国英雄烈士保护法》向亵渎英烈的行为亮剑，构建保护英烈的全方位体系，让英烈精神世代传承。

2018年5月7日，在积水严重的厦门市思明区东坪山路，消防官兵转移被困人员。来源：新华网

致敬英雄，就要学习英雄

英雄是民族最闪亮的坐标，他们的事迹和精神都是激励我们前行的强大力量。

最深的思念，在于追随和传承。

新中国成立前，在民族危亡的关键时刻，在独立斗争的艰苦岁月，千千万万的英雄抛头颅、洒热血，为战争胜利作出重大贡献……

“威武不能挫其气，利禄不能动其心”的李大钊、“砍头不要紧，只要主义真”的夏明翰、“忠诚印寸心，浩然充两间”的蔡和森……

一大批英雄群体涌现，他们身上闪烁着天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀，视死如归、宁死不屈的民族气节，不畏强暴、血战到底的英雄气概，百折不挠、坚忍不拔的必胜信念……

新中国成立后，又有许多英雄为国家和人民牺牲奉献，在血与火、生与死的考验中，他们以鲜血浇灌理想，用生命捍卫信仰，用自己的血肉之躯换得全国人民的岁月静好。

抗震抗洪救灾中转移群众，他们肩扛背驮，冲锋在前；

安置群众和参与灾后重建，他们不顾艰险，加班加点；

联合国维和行动中，他们英勇无畏，有的不幸遇难；

突发爆炸事故中，他们舍生忘死，扑向烈焰

……

诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵，魂魄毅兮为鬼雄。

英雄的事迹要传颂，英雄的精神要传承。

2016年春节前夕，习近平赴江西看望革命烈士后代和先进人物代表时表示：“对一切为党、为国家、为人民作出奉献和牺牲的英雄模范人物，我们都要发扬他们的精神，从他们身上汲取奋发的力量，共同为推进中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族伟大复兴的中国梦而顽强奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗。”

理想之光不灭，信念之光不灭。我们一定要铭记烈士们的遗愿，永志不忘他们为之流血牺牲的伟大理想，推动全社会形成见贤思齐、崇尚英雄、争做先锋的良好氛围。

2016年2月2日，习近平在八角楼革命旧址看望全国道德模范和英烈后人。来源：新华网

致敬英雄，就要关爱英雄

谁是最可爱的人，不能让英雄既流血又流泪。

十八大以来，习近平看望老战士、抗战将领或其遗属代表，向他们颁发纪念章；冒严寒踏冰雪慰问边防官兵，对他们嘘寒问暖；关心关爱军转干部，创新安置工作机制，组建退役军人事务部；指示建立健全党和国家功勋荣誉表彰制度……

那些让习近平崇敬的英雄用辛勤的汗水乃至宝贵的生命，为国家安全、社会安全、人民生命财产安全筑起了一道坚不可摧的铜墙铁壁。

“落实从优待警各项措施”“让军人受到尊崇”“让军人成为全社会最尊崇的职业”，习近平的话温暖军心，鼓舞人心。

天地有正气，杂然赋流形。

实现中华民族伟大复兴的目标，需要英雄，更需要英雄精神。

“一切为中华民族独立和解放而牺牲的人们，一切为中华民族摆脱外来殖民统治和侵略而英勇斗争的人们，一切为中华民族掌握自己命运、开创国家发展新路的人们，都是民族英雄，都是国家荣光。”习近平的话语荡气回肠。

历史功勋放射出耀眼光芒，英雄精神彰显永恒荣光。我们要铭记一切为中华民族和中国人民作出贡献的英雄们，崇尚英雄，捍卫英雄，学习英雄，关爱英雄，戮力同心为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗！(文/余晓玲)