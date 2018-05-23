习总书记高度重视人才工作。2012年12月5日，习近平总书记在人民大会堂同在华工作的外国专家代表亲切座谈。他指出，我们的事业是向世界开放学习的事业，关起门来搞建设不可能成功。我们欢迎外国专家和优秀人才以各种方式参与中国现代化建设，一如既往支持大家来中国创业和发展。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央站在党和国家事业发展全局的战略高度，鲜明提出“聚天下英才而用之”的战略思想。在我国经济转向高质量发展阶段，创新是第一动力，人才是第一资源，更需要广纳海内外贤才。在习近平人才思想的指引下，我国在从海外引才引智方面已经有了不少制度性安排，并已取得积极成果。

四年前的5月22日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在上海召开外国专家座谈会。习近平总书记指出，不拒众流，方为江海。一个国家对外开放，必须首先推进人的对外开放，特别是人才的对外开放。中国特色社会主义进入新时代，重温习总书记的这一席重要讲话具有重要意义。

△2012年12月5日，习近平在人民大会堂与在华工作的外国专家亲切座谈

2014年5月22日，在出席亚信会议上海峰会后，习近平总书记在上海召开外国专家座谈会。这次座谈会上，习总书记对于引才的意义以及如何引才进行了更加深入、详细的阐述。他强调，任何一个民族、任何一个国家都需要学习别的民族、别的国家的优秀文明成果，中国要永远做一个学习大国。现在，我们比历史上任何时期都更需要广开进贤之路、广纳天下英才。

对于如何引才，习近平总书记强调，要实行更加开放的人才政策，不唯地域引进人才，不求所有开发人才，不拘一格用好人才，在大力培养国内创新人才的同时，更加积极主动地引进国外人才特别是高层次人才。对于如何用才留才，习近平总书记明确指出，要积极营造尊重、关心、支持外国人才创新创业的良好氛围，对他们充分信任、放手使用，让各类人才各得其所，让各路高贤大展其长。

△2014年5月22日，习近平在上海集体会见外国专家

习近平总书记还特别指出，外国专家主管部门要继续完善外国人才引进体制机制，切实保护知识产权，保障外国人才合法权益，对作出突出贡献的外国人才给予表彰奖励，让有志于来华发展的外国人才来得了、待得住、用得好、流得动。

在机制上已有突破

在习近平人才思想的指引下，我国在从海外引人引智方面已经出台很多举措，并产生实效。

2016年3月，中共中央印发了《关于深化人才发展体制机制改革的意见》。其中第23条明确规定，要完善海外人才引进方式，更大力度实施海外高层次人才引进计划（国家“千人计划”），敞开大门，不拘一格，柔性汇聚全球人才资源。对国家急需紧缺的特殊人才，开辟专门渠道，实行特殊政策，实现精准引进。为解决人才的后顾之忧，《意见》规定，要完善引才配套政策，解决引进人才任职、社会保障、户籍、子女教育等问题。对外国人才来华签证、居留，放宽条件、简化程序、落实相关待遇。

为了方便外籍人才来华工作以及居留居住，公安部出台了不少便利措施。比如在北京，2016年1月，公安部推出支持北京创新发展的20项出入境政策措施，涉及外国人签证、入境出境、停留居留等方面，并设立公安部中关村外国人永久居留服务大厅，为北京创新发展提供优良便捷的出入境软环境。2017年6月16日，2017版外国人永久居留身份证启用。持有新版中国“绿卡”的外籍人士，除了出入境中国可以免除签证外，可以给孩子办入学、住宿登记、考驾照、买房子、结婚登记等。若在中国境内工作，可以享受社保，使用公积金；在日常生活中，更能用这张“绿卡”身份证购高铁票、使用共享单车等。

△2017年6月启用的新版中国“绿卡”

今年，根据深化党和国家机构改革的总体部署，外国专家局整合进入新组建的科技部。3月28日，科技部长王志刚赴外国专家局进行专题调研，他指出，要按照习近平总书记关于“创新驱动实质上是人才驱动”、“要择天下英才而用之”的指示精神，更加重视和加强引智引才工作。另外，新设立的国家移民管理局不仅是为了便利国人出境，同时也是为了适应来华工作生活的外国人不断增加这一新形势，主动为国家人才引进提供更多服务和便利。

值得一提的是，在今年4月出台的中央支持海南深化改革开放的意见中就明确提出，支持海南开展国际人才管理改革试点，允许外籍和港澳台地区技术技能人员按规定在海南就业、永久居留。支持海南探索建立吸引外国高科技人才的管理制度。

人才高地逐步形成

在习近平人才思想的指导下，我国从海外引进人才工作正在稳步推进，并取得积极成效。

△5月2日，诺贝尔奖得主伯纳德·费林加在展示领取的永久居留身份证

一方面，来华工作的海外人才不断增加。今年5月2日，诺奖得主伯纳德·费林加等7名外籍人士在上海正式领取到永久居留身份证。据统计，2016年，公安部发出中国“绿卡”1576张，比上年度大涨163%。2016年北京市受理外籍人才及家属永久居留申请比2015年增长426%；上海市的这一数字同比增长6倍。2016年来中国大陆工作的外国专家及其他外国人员超过90万人次。

另一方面，越来越多的留学人员选择回国发展，形成了新中国成立以来最大规模留学人才“归国潮”。2017年4月11日召开的2017年留学人员回国服务工作部际联席会议披露：截至2016年底，我国留学回国人员总数达265.11万人，其中2016年回国43.25万人，十八大以来5年回国人数占到70%。“千人计划”引进海外高层次人才6000多人，各地引进高层次留学人才5.39万人；出国留学完成学业后选择回国发展的留学人员比例由2012年的72.38%增长到2016年的82.23%。

△资料图

随着我国经济的快速发展，我国对海外人才已经显示出强大的“磁铁”效应。我国完全有能力成为国际人才竞争的高地，真正做到汇天下英才，将创新发展的引擎发动起来。