深化改革，跑出创新“加速度” | 人民时评

站在更高起点谋划和推进改革，把改革精神融入血液，以改革为创新开路，用改革集聚创新要素。

通过基因测序技术，用一根头发就能掌握生命信息，进行个性化的健康管理；借助人工智能，清洁机器人既能实现排水、加水、充电一体化操作，还能自主上下电梯、清扫不同楼层；运用人像识别和大数据分析，视觉智能系统仅需10秒，就可在百万人群中实现个人精准定位……近日，在改革开放的前沿阵地深圳采访，涌动的科技创新浪潮激荡人心。

如果说，当年“三天一层楼”的深圳速度曾让世界惊叹，那么现在，令世人瞩目的不仅是一以贯之的“深圳速度”，更有持续提升的“深圳质量”。曾几何时，深圳被外界称为“山寨王国”“仿冒商品之都”；时至今日，“中国硅谷”“创新中心”已经成为深圳的新名片。这种变化，折射着深圳快速进化的创新生态。从“会奔跑的智能机器”电动巴士，到“会飞的智能机器”无人机，再到如纸般薄的彩色柔性显示屏，深圳用创新刷新着城市气质、续写着增长奇迹。这样的转变，也引得外媒感慨：实验室的科研项目，能在一年内转化成实际产品并推向市场，这种事情，只有深圳做得到。

深圳为什么“能”？换言之，深圳从“世界工厂”转变为“创新之都”的深层次原因是什么？作为创新主体的企业，为何愿意聚集到这座城市？“因为这里有最好的创新条件”，一位企业负责人的回答，道出了关键原因。一方面，税收优惠、人才新政、打通产学研链条等政策供给，为企业创新提供了相对宽松的环境；另一方面，城市软环境的综合提升，有力促进了企业“创新矩阵”的形成。软环境对企业和企业家的影响，往往是全方位的、润物细无声的。相比较而言，营商环境的优化、城市人居环境的改善、城市治理能力的提高等，对创新同样具有十分重要的意义。

其实，创新能力的增强、一座城市的崛起，绝不仅仅只是经济现象，也是文化现象。无论是优化政策供给还是改善软性环境，说到底，都要靠改革来驱动。正如习近平总书记所指出的，“如果说创新是中国发展的新引擎，那么改革就是必不可少的点火器”。正是因为实施最严格的知识产权保护制度，企业创新才有法治保障；正是因为持续加大营商环境改革力度，企业才能安心做优做强；正是因为不断补齐生态环境、原创性基础研究平台等短板，企业才愿意留下来抱团创新……事实证明，企业和人才会用脚为良好的创新创业环境投票。也可以说，支撑深圳创新转型的动力，既来自改革的具体举措，更源自改革的精神文化。

解码深圳，也是在观察中国。今天的中国经济，已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。发展是第一要务，创新是第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。怎么创新？如何创新？怎样为高质量发展提供强有力的创新支撑？深圳给出了自己的答案。只有站在更高起点谋划和推进改革，把改革精神融入血液，以改革为创新开路，用改革集聚创新要素，我们才能跑出创新的“加速度”。

中国未来将会是什么样？前不久，美国《福布斯》杂志一篇文章如此发问，并作出回答：中国要从一个“大批量生产者”变成一个“高质量大师”。其实，中国经济迈向高质量发展的转型早已起势，壮阔的改革创新之潮正澎湃。唯改革者进，唯创新者强，唯改革创新者胜。面向未来，中国改革，步履坚定；中国创新，动力十足。