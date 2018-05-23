微视频：新时代，致敬英雄

新闻频道 来源：央视网 2018年05月23日 06:49A-A+

我要分享

央视网消息：中华民族是崇尚英雄、成就英雄、英雄辈出的民族。

视频点击： http://news.cctv.com/2018/05/23/ARTI7CLimT8sJrg3w9qyfHet180523.shtml

近代以来，一代代英雄儿女为民族复兴、国家富强奋勇抗争、抛头颅洒热血：

从“精忠报国”的岳飞到“苟利国家生死以”的林则徐，从“抗日英雄”杨靖宇到狼牙山五壮士，

从“人民的好公仆”焦裕禄到“愿以羽毛的方式承载和平”的维和女警和志虹，他们都是英雄，他们的故事被崇尚英雄的习近平多次提及。

崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄，这是习近平推崇的民族气质。他每到一个革命历史纪念地，都会献上花篮，身体力行缅怀那些牺牲和奉献的英烈，号召大家铭记历史、崇尚英雄。

2014年至今，以国之名迎回、安葬589具在韩志愿军烈士遗骸；

2018年5月1日，英雄烈士保护法正式施行；

据初步统计，每年约有1.5亿人次到各类烈士纪念设施瞻仰、缅怀烈士。

习近平说，“和平年代同样需要英雄情怀”，“不要让英雄既流血又流泪”。一切民族英雄，都是中华民族的脊梁，他们的事迹和精神都是激励我们前行的强大力量。

新时代，致敬英雄。